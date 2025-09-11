Процессы в религиозной сфере, несмотря на внешнюю гладкость, сопровождаются серьезными событиями на глубинном уровне.

Об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании комитета, передает Report.

Он отметил, что фиксируются случаи попыток распространения нетрадиционных радикальных религиозных групп:

«Поэтому важно проводить анализ религиозной ситуации, активно работать с религиозными общинами, усиливать обсуждения. В целом процессы показывают, что религиозная тематика используется и будет использоваться как инструмент. На фоне вашингтонской встречи и достигнутых договорённостей мы наблюдаем активизацию определённых сил именно по вопросам религии. В этой сфере необходимо предпринимать шаги, иначе в будущем мы столкнёмся с серьёзными проблемами».