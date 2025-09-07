США заявили о готовности продолжать военные операции в Карибском бассейне для борьбы с наркокартелями.

Об этом говорится в письме президента Дональда Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временно исполняющему обязанности председателя Сената Чаку Грассли.

«Хочу проинформировать вас о военных действиях, предпринятых 2 сентября 2025 года в Карибском море, и о перспективах их продолжения. На данный момент невозможно предсказать масштаб и продолжительность операций. Вооружённые силы США остаются в состоянии готовности для дальнейших действий», — указал Трамп. Письмо было опубликовано журналисткой CNN Алайной Трин.