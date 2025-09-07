Журналист Владимир Бойко заявил, что за восемь месяцев из ВСУ дезертировали около 142 тысяч человек.

По данным Бойко из ВСУ больше всего дезертировали в мае — 19956 человек. В летние месяцы показатель держится на уровне более 17 тысяч человек.

«Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, Вооруженные Силы переживают состояние распада», — пишет Бойко.

«Оказывается, на фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил за границей с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах, сержант ВСУ Шабунин был прикомандирован в НАПК и к киевским генделикам, младший лейтенант НГУ Кипиани нес тяготы службы в музее прессы, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах. И, тем более, нет желающих сложить свои головы за коррумпированный феодальный режим, который превратил защиту Родины в наказание», — пишет Бойко, которым сам служил в ВСУ и недавно демобилизовался, так как ему исполнилось 60 лет.