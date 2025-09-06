В Париже прошла массовая демонстрация, участники которой требовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. В акции приняли участие более тысячи человек, которые прошли по улицам города с плакатами и национальными флагами, сообщает ТАСС.

Демонстранты скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе». Они критиковали политику властей, которая, по их мнению, способствует росту благосостояния лишь отдельных групп населения. Также они обвиняли обе палаты парламента — Национальное собрание и Сенат — в слепом принятии решений Европейского союза, приведших Францию к нынешней ситуации.

Акция включала протест против западной поддержки Киева и призывы к скорейшему урегулированию конфликта в Украине.

«Макрон, нам не нужна твоя война!» — звучал один из лозунгов.

Возле Люксембургского дворца, где находится Сенат, количество участников заметно увеличилось за счет туристов и парижан, гулявших в расположенном рядом парке. Во время акции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, стоя на платформе грузовика, разорвал флаг Евросоюза, привлекая внимание собравшейся толпы.