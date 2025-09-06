Россия может производить до 2700 ударных дронов типа «Шахед» в месяц. Также россияне изготавливают большое количество дронов-обманок. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в интервью Новости.LIVE.

«Нарастили производство «Герани-2» — это «Шахед» обычный… Этой модификации с боевой частью они сегодня могут изготовить до 2700 в месяц. Плюс отдельно значительное количество обманок — без боевой части», — сказал он.

Юсов добавил, что РФ применяет сотни «Шахедов» в комбинированных атаках вместе с ракетами.

«Массированные удары — это серьезный вызов для наших сил ПВО и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать нам защищать украинское небо», — подчеркнул представитель ГУР.