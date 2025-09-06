Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженности в отношениях с США. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Как отмечает издание, это решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп наложил штрафные пошлины на республику за закупки нефти у России.

Визит в Нью-Йорк пока не входит в рабочий график Моди и, вероятно, так и не войдет, если в последнюю минуту не произойдет прорыв в торговых переговорах и не последует предложение о встрече с Трампом.

Газета считает такое развитие событий маловероятным. Если премьер Индии решит отправиться в Нью-Йорк, это будет означать организацию двусторонней встречи с президентом США. Однако в сложившихся обстоятельствах правительство республики считает ставки слишком высокими для такой встречи. Сообщается также, что Трамп недоволен тем, что Моди не прилетел в Вашингтон с саммита G7 в Канаде. Этому могло помешать то обстоятельство, что президент США одновременно принимал командующего армией Пакистана.

Сейчас планируется, что Индию на сессии ГА ООН будет представлять глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Внешнеполитическое ведомство пока не подтвердило эту информацию.