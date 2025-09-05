Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над 40% территории города Газа. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин. «Операция будет расширяться и усиливаться. Мы продолжим преследовать ХАМАС повсюду», — цитирует Дефрина агентство Reuters.

На данный момент, по словам спикера ЦАХАЛ, подразделения действуют в районах Зейтун и Шейх Радван. Дефрин подчеркнул, что военная миссия завершится только после освобождения всех израильских заложников и ликвидации правления палестинского исламистского радикального движения ХАМАС. Ранее Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из Газы ради их безопасности, пишет Reuters. По данным израильской стороны, город покинули уже 70 тысяч человек.

ЦАХАЛ начала наступление на город Газа 20 августа, а 29 августа объявила его «опасной зоной боевых действий». В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что война может закончиться только при условии освобождения всех заложников, полного разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и обеспечения израильского контроля над безопасностью.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 62 тысяч палестинцев, еще свыше 157 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.