Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что готов к контактам с Украйной: «Украина требует контактов с Российской Федерацией, я готов к этим контактам, но не вижу в них смысла, достичь соглашения не удастся».

По его словам, если на территории Украины появятся иностранные войска, они станут законной целью для Вооружённых сил России.

«Если будут достигнуты долгосрочные мирные соглашения, в их присутствии (иностранных войск — ред.) не будет необходимости. Пока никто всерьёз не обсуждал гарантии безопасности с Россией. Они должны существовать как для Российской Федерации, так и для Украины. Россия будет полностью соблюдать мирные соглашения по Украине, когда они будут достигнуты. Если кто-то с украинской стороны действительно захочет встретиться, мы готовы, и лучшее место для этого героический город Москва, — подчеркнул Путин.