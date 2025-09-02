Журналист Minval Politika заметил, что число фильмов в кинотеатрах Азербайджана на русском языке значительно уменьшилось.

Если раньше из 13 сеансов лишь 4 проходили на турецком, а остальные — на русском, то теперь наоборот: только 4 на русском, а большинство — на турецком языке.

Эксперты отмечают, что это решение вполне объяснимо: подавляющее большинство населения страны не владеет русским языком, но при этом хорошо понимает турецкий. Такой переход позволяет кинотеатрам расширить аудиторию и сделать кинопоказы более доступными для зрителей.

Кроме того, тенденция отражает более широкий культурный сдвиг в Азербайджане, где турецкий язык воспринимается как близкий и понятный, а русскоязычная аудитория постепенно сокращается.