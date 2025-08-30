США не вынуждают Украину уступать свои территории России в обмен на мир. Давления со стороны Вашингтона нет.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на онлайн-брифинге для журналистов, передает РБК-Украина.

Ермак отметил, что он доволен сегодняшней встречей со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке.

«Очень важно сразу прекратить все разговоры — никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям», — подчеркнул руководитель ОП.