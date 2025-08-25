Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Об этом написал в Telegram сам Владимир Зеленский.

«Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты — политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне», — отметил Зеленский.

По его словам, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой.

Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы гарантий безопасности для Украины.

«Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины — все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве», — отметил президент.

По словам президента, для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности — соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое «может значительно укрепить наши арсеналы».

«Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран», — заявил Зеленский.

Он также обсудил с Келлогом возвращение всех похищенных украинских детей. «Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей», — подчеркнул президент.

