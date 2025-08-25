Президент России Владимир Путин уведомил президента Ирана Масуда Пезешкиана об итогах прошедшего на Аляске саммита с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в ходе которого Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах», — указано в сообщении.

Президенты России и Ирана также обсудили ситуацию с иранской ядерной программой и обстановку на Южном Кавказе.

«Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа», — отмечается в сообщении российской стороны.

Стороны обсудили в том числе российско-иранское сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта», — отмечается в сообщении российской стороны.

Два президента также «подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях» и условились о встрече на саммите ШОС в КНР, сообщает Кремль.

Иранский лидер в разговоре с президентом РФ выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса.