Делегации Сирии и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Об этом сказал в ходе встречи с представителями арабских СМИ в Дамаске президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Мы достигли прогресса на пути к двусторонним договоренностям, — заявил аш-Шараа, слова которого приводит телеканал Syria TV. — Соглашение, которое обсуждается, будет основываться на возвращении к линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах, установленной в 1974 году».

Он указал также на важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, отметив, что «без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона».