Турция готова принять участие как минимум в послевоенном разминировании Черного моря и рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

«Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря», — сообщил он.

Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании. Также, напомнил Джелял, Турция — одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.