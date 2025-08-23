Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. Об этом Зеленский написал на своей странице в Х.

Он подчеркнул, что Россия не показывает никаких намерений к миру, поэтому нужно давление для изменения ее позиции и «встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы».

В беседе со Схоофом Зеленский также обсудил потенциальные гарантии безопасности Украины.

«Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности», – сообщил он.

Также, по словам Зеленского, с главой правительства Нидерландов он говорил о совместных проектах и инвестициях в украинское оборонное производство, анонсировав «важные договоренности и встречу в ближайшее время».