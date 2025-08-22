Страны НАТО за последний месяц закупили в США и уже поставили Киеву оружие на $1,5 млрд и намерены продолжать. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет еще», — пообещал он.

Рютте подчеркнул, что после прекращения боевых действий страны НАТО хотят нарастить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на оставшейся под контролем Киева территории.