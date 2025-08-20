Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу озвучил сроки начала строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана).

По его словам, церемония начала реализации нового транспортного проекта намечена на 22 августа.

«Новая дорога внесет весомый вклад в экономическое сотрудничество на Южном Кавказе, а с открытием Зангезурского коридора, в целом повысится эффективность грузопотоков на широком пространстве от Пекина до Лондона», — сказал министр, которого цитирует «Азертадж».

А.Уралоглу отметил, что под проект 224-километровой железной дороги до границы с Нахчываном правительством Турции было привлечено внешнее финансирование в объеме 2,4 млрд евро. «Новая дорога рассчитана на перевозку 5,5 миллиона пассажиров и 15 миллионов тонн грузов. На протяжении пути планируется строительство пяти тоннелей, 10 мостов и т.д. Все это станет также мощным стимулом для экономики Восточной Анатолии», — заявил он.