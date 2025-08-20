Сегодня, 20 августа, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Кипрский министр озвучил поздравления относительно успехов, достигнутых в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках саммита, который был организован в ходе визита президента Азербайджана в США.

В ходе телефонного разговора были обсуждены планы в рамках председательства Кипра в Совете Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2026 года, а также региональные вопросы. Подчеркнута готовность Кипра внести вклад в мирный процесс в регионе Южного Кавказа в период своего председательства в ЕС.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.