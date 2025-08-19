Официальный Баку высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также на обеспечение процветания региона Южного Кавказа.

Данное заявление озвучил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в интервью Washington Examiner.

«Азербайджан стал свидетелем стратегического подхода. Безусловно, президент Трамп — настоящий лидер и истинный миротворец. Именно поэтому мы с самого начала, после его избрания, были уверены, что усилия по обеспечению мира, процветания и развития будут прилагаться не только в нашем регионе, но и во всем мире», — заявил дипломат.

Он отметил, что Баку и Ереван на протяжении около трех лет проделали крайне эффективную работу в направлении мирного соглашения.

«Однако для того, чтобы заключить мирные соглашения, был нужен мировой лидер, который может вмешаться, может помочь. А потом, буквально полгода назад, после избрания президента Трампа, появился мировой лидер, который захотел принести мир», — сказал Хазар Ибрагим.

Отметим, что данной статьей в соцсети Х поделилась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.