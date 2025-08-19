Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который во вторник прибывает в Минск с официальным визитом.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, встреча глав государств пройдет во Дворце независимости в узком и расширенном форматах. Затем последует подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.

Ожидается, что Лукашенко и Пезешкиан обсудят сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации; реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании; взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ООН.

«В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении.