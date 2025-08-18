Кембриджский словарь добавил слова «скибиди» (skibidi) и «делулу» (delulu), отметив возрастающее влияние социальных сетей на английский язык. Об этом говорится в распространенном заявлении словаря, который издается Кембриджским университетом.

«Интернет-культура меняет английский язык, и это восхитительно — наблюдать за этим процессом и фиксировать его в словаре», — заявил руководитель лексической программы словаря Колин Макинтош. Он пояснил, что включение новых слов в словарь означает, что его составители уверены в том, что новые понятия «имеют шансы закрепиться в языке».

Эти слова получили популярность у пользователей соцсети TikTok. Skibidi стало символом вирусного, странного и нелепого интернет-контента. Кембриджский словарь определяет его как «слово, имеющее различные значения, такие как «круто» или «плохо», которое можно использовать без какого-либо значения в качестве шутки». В качестве примера его использования приводится следующий вопрос: «Чем таким skibidi ты занимаешься?»

Delulu — сленговое сокращение от слова delusional, использование которого насчитывает уже более 10 лет. Оно переводится как «бредовый», «оторванный от реальности». Delulu составители словаря объясняют как «вера в вещи, которые не являются настоящими или правдивыми, просто потому что вы так решили». В качестве примера употребляется цитата из речи премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, произнесенной в парламенте в марте 2025 года. В ней он использовал фразу «delulu with no solulu», что можно перевести как «иллюзии без решения».

Другими словами, добавленными в словарь, стали tradwife (ироничное сокращение от «традиционная жена»), broligarchy (сатирическое описание группы друзей-олигархов у власти), inspo (сокращение от inspiration — «вдохновение»).