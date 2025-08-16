Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора обсудили армяно-иранское двустороннее сотрудничество, передают армянские СМИ.

Григорян отметил, что между Арменией и Ираном налажены институциональные связи, и выразил уверенность, что в ближайшем будущем будут определены новые направления сотрудничества.

Лариджани сказал, что готов внести свой вклад в рамках многоотраслевого взаимодействия между двумя странами. Он также пригласил Григоряна в Иран с рабочим визитом.