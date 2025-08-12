Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу и призвал иранцев поднять восстание против исламской республики. Он обещал им в дальнейшем помощь с Израиля в водоснабжении.

В своем обращении Нетаньяху назвал иранцев «гордым народом» и добавил, что лидеры исламской республики «навязали Двенадцатидневную войну» Израилю и с треском ее проиграли. По его словам, Иран сейчас испытывает серьезные проблемы с водоснабжением, а Израиль готов помочь с этим.

«У меня есть очень хорошие новости: Израиль — мировой лидер по переработке воды. Мы перерабатываем 90% сточных вод. Мы также лидируем в мире по опреснению. Мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы в Иране тоже было достаточно воды. <…> И вот отличная новость: в тот же момент, когда ваша страна станет свободной, лучшие израильские специалисты по водным ресурсам приедут в каждый иранский город, привезут передовые технологии и опыт. Мы поможем Ирану перерабатывать воду, поможем опреснять ее», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что иранские власти несправедливо относятся к своему народу и «отказывают в самых элементарных правах человека». «Так быть не должно. Я призываю вас быть смелыми и решительными, осмелиться мечтать. Рисковать ради свободы. Ради своего будущего. Ради своих семей. Это того стоит! Выходите на улицы. Требуйте справедливости. Требуйте ответственности. Протестуйте против тирании. Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. <…> И знайте: вы не одни. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир с вами», — сказал израильский лидер.

В случае смены власти в Тегеране, по словам Нетаньяху, Иран ждут быстрые перемены. «Скоро ваша страна станет свободной. Воды будет достаточно. Ваша экономика восстановится и будет процветать. Ваши дети снова будут радостными и беззаботными. Как сказал наш основатель Теодор Герцль о еврейском государстве: «Если захотите, это не будет сказкой». И я говорю вам: если захотите, свободный Иран не будет сказкой. Сейчас время действовать. Сейчас время бороться за свободу. Иран — для иранцев», — резюмировал Нетаньяху.