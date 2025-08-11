Президент США Дональд Трамп поведал о том, что планирует отправиться в Россию в пятницу.

«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», — заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной его мерам по безопасности в американской столице.

Отметим, что на данный момент известно, что на 15 августа намечена встреча лидеров США и России на Аляске.

