ЦАХАЛ атаковала палатку журналистов возле больницы Аль-Шифа в секторе Газа. В результате погибли корреспонденты и операторы Al Jazeera, о чем информировал телеканал.

Представители израильской армии при этом заверили, что нанесли удар «по террористу, который выдавал себя за журналиста Al Jazeera». Их объект якобы руководил организацией ракетных атак.

Удар был нанесен по шатру для журналистов у больницы в Газе. В числе погибших – репортер Анас Аль-Шариф. Армия обороны Израиля обвинила его в работе на палестинское движение ХАМАС.

«Журналист Анас Аль-Шариф был убит, наряду с четырьмя коллегами, в ходе израильской атаки на шатер с журналистами в городе Газа», – говорится в сообщении телеканала.