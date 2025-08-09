Североатлантический альянс приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией, написал в соцсетях спикер НАТО Аллисон Харт.

«Мы приветствуем прогресс в установлении мира между Арменией и Азербайджаном, и благодарим президента США Дональда Трампа за его вклад в дело достижения мира», — отметила она.

По ее словам, это значительный шаг вперед в процессе нормализации отношений, и также «шаг для региональной безопасности в целом».

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.