Протоиерей РПЦ Максим Первозванский выступил против ранних родов, заявив, что девушки до 22–24 лет часто не готовы к материнству. Он подчеркнул, что женщине важно сначала получить образование и выйти замуж.

По его словам, исследования показывают: чем раньше женщина рожает, тем ниже вероятность, что у неё будут второй и третий ребёнок.

Первозванский также раскритиковал государственные инициативы по поддержке студенток и школьниц, родивших вне брака, назвав это «категорически неправильным» и «глупым».