Финансовая выгода от соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов может проявиться только через 10 лет или позже. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов горнодобывающей отрасли.

По их словам, освоение месторождений стратегически важных ресурсов — даже в странах с развитой инфраструктурой, таких как Канада или Австралия, — обычно занимает от 10 до 20 лет. В украинских условиях этот процесс может затянуться ещё больше из-за масштабных разрушений инфраструктуры и нестабильной ситуации в регионе.

Кроме того, в соглашении отсутствуют чёткие гарантии безопасности для инвесторов, а часть перспективных месторождений находится на территориях, не подконтрольных Киеву. Также пока недостаточно данных, подтверждающих экономическую целесообразность разработки ряда объектов.

На фоне этих ограничений инвесторы могут отказаться от вложений, несмотря на стратегическую важность украинских ресурсов в контексте глобальной борьбы за независимость от китайских поставок редкоземельных элементов.