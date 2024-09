Гаджиев обсудил с представителем Пентагона сотрудничество в сфере безопасности

Глава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор в ходе своего визита в Баку встретился с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

На встрече были обсуждены американо-азербайджанские отношения и сотрудничество в сфере безопасности.

During his September 6-7 visit to Baku, Mr. Patrick Prior, the Defense Intelligence Agency’s Chief of the Europe Eurasia Regional Center, met with @HikmetHajiyev, Assistant of the President of the Republic of Azerbaijan, to discuss U.S.-Azerbaijan bilateral and security…

