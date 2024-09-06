Активизация БРИКС как грядущая изоляция Армении в регионе

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В Армении нашли новый повод для приступов паники и истерии. Дело в том, что наши подколодные соседи обеспокоены грядущим окружением странами-участницами БРИКС. Армянские мнительные деятели – вечные искатели новых приключений и поводов для тревоги не на шутку переполошились перспективой проживать в непосредственной близости с государствами, которые устремили свои взоры в сторону БРИКС. Понятное дело, что армяне, давно навострившие свои лыжи в направлении вожделенного Запада, весьма встревожены этим фактом.

В Хаястане, видимо, пытаются просчитать, насколько резкой будет реакция Запада на армянское участие в Саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани. В Ереване хорошо понимают, что по возращении из РФ придется искать оправдания и всяческие отмазки относительно своего участия в мероприятии, дабы снизить степень недовольства и раздражения у своих западных кураторов. С другой стороны, неучастие в саммите также чревато для Армении негативными последствиями со стороны северного «брата», но тут местные стратеги смогут сделать хоть какой прогноз.

Говоря о саммите БРИКС, стоит отметить, что, помимо девяти стран-участниц организации, для участия в мероприятии были приглашены лидеры стран СНГ. Кроме того, приглашения также направлены главам государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также лидеры стран-претендентов на членство в БРИКС и потенциальные кандидаты на сотрудничество в том или ином формате.

Армянские эксперты предполагают, что с учетом последних заявлений премьера Армении Никола Пашиняна касательно России, велика вероятность участия РА в саммите на высоком уровне. Конечно, зная древнюю армянскую традицию менять свою позицию, в том числе и официальную, вполне возможно, что вопрос участия армянских представителей в мероприятии будет еще не раз обсуждаться на предмет прощупывания почвы и настроения западных опекунов.

После того, как Азербайджан и Турция изъявили желание стать полноправными членами БРИКС, в Армении начали вскипать воспаленные мозги практически всех политиканов. В Ереване опасаются, что близкое соседство с государствами-членами БРИКС аукнется ему неприятностями.

В политических кругах Армении свято верят в то, что ЕС сильно нуждается в ней, именно поэтому Ереван активно продвигает нарабатываемый прозападный политический вектор. А нынешнее приглашение на саммит застало Армению врасплох – в настоящий момент тупиковая ситуация для Еревана заключается в том, что теперь нужно выбрать из двух зол меньшее. Россия таким образом не упустила возможности знатно подставить Армению.

Несмотря на заявление представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано относительно стремления Турции в БРИКС о том, что страна вправе самостоятельно решать, к каким блокам присоединяться и как налаживать сотрудничество с другими странами, в Армении все же чиновники на всякий случай напрягли известные мышцы ниже спины. Даже с учетом оговорки Стано о том, что Анкара остается кандидатом в Европейский союз (ЕС).

Если в отношениях ЕС и Азербайджана вроде все понятно, то в целом европейское сообщество может быть сильно озабочено тем, что Турция и Армения потянулись в БРИКС. Интересно получается – Армения имеет очевидную перспективу быть окруженной странами БРИКС в то время, как она всячески пытается найти свое место среди европейских собратьев. Политическая, логистическая и экономическая блокада, в которую будет загнана Армения, вынуждает Ереван спешно определяться со своими внешнеполитическими приоритетами. Среди соседей Армении только Грузия пока не спешит выстраивать мосты с БРИКС, но с учетом заметной напряженности в отношениях между Тбилиси и ЕС, нельзя исключать вероятность готовности властей Грузии ко взаимодействию с БРИКС.

Как будет выкручиваться Армения, попавшая в капкан сложных геополитических обстоятельств в регионе? Время покажет, куда подует переменчивый ереванский ветер…

Алла Зейдуллаева