Евросоюз взялся за дестабилизацию Южного Кавказа

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Спрятавшись за фигурой своего пресс-секретаря Петера Стано, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель продолжает предпринимать усилия по дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Причем происходит это посредством очередной волны ангажированных попыток оказать давление на официальные Баку и Тбилиси.

Так, параллельно заблаговременно подготовленному документу отрицательного толка по проведенным в Азербайджане парламентским выборам, Боррель устами того же Стано призвал от имени ЕС грузинское правительство пересмотреть текст проекта закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» в Грузии, по его словам, нарушающего «права народа и могущего привести к дискриминации в обществе». Произошло это после того, как парламент Грузии принял пакет законопроектов, который предусматривает ограничение прав ЛГБТ, закон поддержал 81 депутат из 150.

При этом Стано «угрожающе» напомнил, что процесс членства страны в ЕС фактически приостановлен. Естественно, у грузинских парламентариев есть, что сказать в ответ на призывы ЕС отказаться от традиционных ценностей. Так, согласно депутату Тенгизу Шарманашвили, «если следовать риторике оппонентов, согласно которым семья – это всего лишь религиозная категория, то и в Конституции не должно быть записи о семье. Законодатель, а также большая часть населения нашей страны так не считают, и я хочу вам сказать, что и в мире так не смотрят на это».

В свете рассматриваемого напомним, что в общий пакет «семейных вопросов» входят всего 19 законопроектов, которые, в рамках защиты ценностей семьи, предусматривающих введение запретов на усыновление и опеку над детьми по линии ЛГБТ+ и однополых пар, на проведение мероприятий по типу гей-парадов, «популяризующих» однополые браки, на трансгендерный переход. При этом так называемых поборников «прав человека» в стенах Евросоюза особо возмутило ранее прозвучавшее предложение грузинских депутатов об установлении 17 мая нового государственного праздника – «Дня святости семьи». Причина же возмущения в том, что на эта дата падает на так называемый День борьбы против гомофобии и трансфобии, в поддержку чего на Западе проводятся мероприятия в пользу сообщества ЛГБТ+.

Параллельно «свободолюбивых» лиц ЕС, включая того же Борреля, насторожило рассмотрение парламентариями Грузии вопроса об учреждении специальной комиссии, должной следить за недопустимостью пропаганды в художественных произведениях, включая литературу, фильмах, спектаклях, эфире и т. д. «однополых отношений либо инцеста». С констатацией моментального изымания соответствующего контента или запрета к показу и распространению.

Вот-так вот. Никаких тебе поддержки семейных ценностей, никакой традиции семьи, к святости которой призывает Библия. И снова угрозы, угрозы, угрозы. Что по отношению к Грузии, что по отношению к Азербайджану. И очередное раздражение этих ангажированных евро-кругов действиями Баку и Тбилиси, которые, несмотря ни на какие инсинуации и попытки давления, следуют своей линии во имя защиты национальной независимости и суверенитета.

При этом отчетливо просматривается, что попытки давления на официальный Тбилиси и Баку со стороны определенных западных сил усиливаются в преддверии выборных кампаний. Азербайджан уже столкнулся с этим, теперь на очереди Грузия, где 26 октября предстоят выборы в парламент страны. Именно вокруг этой даты провокаторы извне и активизировались, пытаясь расшатать ситуацию в Грузии, спровоцировав беспорядки. Однако, как высказался грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, оппозиция в стране «не обладает достаточной поддержкой, чтобы устроить в стране революцию». Поэтому их потуги пойти «против воли народа и попытаться сменить власть» бессмысленны, ведь «они не обладают для реализации этого никакими ресурсами», благо на сегодня в Грузии находится «сильная и прочная власть».

Параллельно Кобахидзе назвал «несерьезным» возможное введение Западом санкций в отношении страны, что стало ответом на очередное «напоминание» ЕС важности пересмотра как последнего законопроекта, так и закона «О прозрачности иностранного влияния». В свете чего Брюссель заявил о приостановлении рассмотрения вопроса о вступлении Тбилиси в ЕС, призвав власти «вернуться на путь интеграции в Евросоюз».

Все же не меняются ангажированные силы Запада. Они будто продолжают жить в нарисованном ими самими мире. Нынешние политические лидеры Франции и Германии уже вошли в историю в качестве лидеров партий, которые по всем статьям проигрывают своим политическим оппонентам внутри страны, причем как слева, так и справа. Причем не выдвигая каких-либо позитивных решений для исправления ситуации в свою пользу. Хотя, скорее, у них просто-напросто решений такого плана нет. Что доказывает их политическую несостоятельность.

На фоне чего, безусловно, опыт Азербайджана становится важнейшим подспорьем для государств, которые сталкиваются с беспрецедентным давлением извне. Все большее глав различных стран признают лидирующую роль официального Баку в поддержке стремлений различных государств к достижению исторической справедливости на основе соблюдения всех норм международного права.

Последним штрихом в этом плане стала атмосфера проведения в Баку парламентских выборов, прошедших в полной прозрачности и при абсолютной поддержке всего населения страны. Конечно-же, данный факт не может вызвать поддержки антиазербайджанских кругов Евросоюза, которые, как мы уже отметили в начале материала, обнародовали заблаговременно подготовленные т. н. «объективные отчеты» о выборах в стране. Азербайджан был готов к этому, понимая, что эти самые круги в обязательной форме попытаются принять какие-либо документы против нас.

Но Азербайджан движется вперед. Уверенно. Свободным и спокойным шагом. Доказательство чего – проведение парламентских выборов и в освобожденном Карабахе.

Остается надеяться, что и Грузии удастся преодолеть все преграды и пресечь любые вмешательства во внутренние дела государства.

Теймур Атаев