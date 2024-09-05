Триумф азербайджанских паралимпийцев на фоне парижской желчи

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Венцом окончательного фиаско макроновской Франции, когда колыбель революции буквально погрязла в политических интригах и скандалах, когда она сотрясается от череды всплесков общественного недовольства по тем или иным поводам, стала Олимпиада в Париже.

Торжественное ознаменование нравственного упадка, обесценивание моральных ценностей и прочие «радости» сегодняшней французской реальности были успешно продемонстрированы во время проведения этого крупнейшего спортивного форума. Получив бесчисленное количество нелестных отзывов в связи с позорной за всю историю олимпийского движения организацией церемонии открытия Игр, Париж лишь отряхнулся и, как ни в чём не бывало, продолжил влачить своё непотребное существование.

Изрядно и безнадёжно подмочив остатки своей репутации в загрязнённой Сене, французские деятели решили свой позор подкрепить не только скандальной церемонией открытия с участием чудовищных фриков, но и политическими провокациями. Тут стоит напомнить, что французские комментаторы позволили себе недопустимые высказывания в адрес Азербайджана во время прохода команды наших спортсменов.

Они назвали Азербайджан «кавказской республикой, находящейся в территориальном конфликте с Арменией». Скажем, что в той же ситуации к Армении французы проявили предсказуемо пронзительную доброжелательность. Надо сказать, что французская слабость ко всему армянскому проявляется буквально во всём. Даже такое, казалось бы, максимально нейтральное и вполне себе далёкое от политики событие, как Олимпиада, в руках лягушатников оказалось инструментом против Азербайджана. Контрастировало на фоне антиазербайджанского выпада комментаторов на Олимпиаде приветствие армянской команды: «Армения, наши армянские друзья, исторически близкая сердцу французов страна».

Кроме того, ведущие вызывающе высказались относительно азербайджанского Карабаха, подхватив армянский нарратив о преступном сепаратистском режиме, который уже безвозвратно выброшен на историческую свалку.

Второе восхождение французов на олимп невежества и примитивизма также состоялось в рамках спортивных мероприятий, а точнее уже на Паралимпийских играх, где комментаторы гробовым молчанием проводили азербайджанских спортсменов. Подобное поведение, учитывая участие в Играх представителей уязвимых групп общества, доказало скудоумие, дикость и цинизм французов. Но азербайджанские паралимпийцы утерли нос всем недругам, продемонстрировав отличные результаты.

Не на шутку озаботившись судьбой армянских сепаратистов, захлёбываясь от невиданных объёмов усердно вырабатываемой желчи относительно Азербайджана, во Франции удобно забыли о собственных проблемах и ошибках.

Почётное клеймо колонизатора, по сей день угнетающего коренные народы островных государств, разграбляющего их ресурсы, нарушающего их права и ограничивающего свободы, не мешает Парижу разжигать тлеющие угли армянского реваншизма.

Сестринская французская страсть к армянам известна давно, но свои самые яркие черты она обрела именно в период президентства Макрона. Но при нынешней власти также состоялось и торжество справедливости – Азербайджан восстановил свой суверенитет над всеми своими международно признанными территориями, нанеся сокрушительный удар по гнездившимся в Карабахе сепаратистам. Видимо, этот факт не даёт покоя заседателям Елисейского дворца.

Используя статус постоянного члена Совета безопасности ООН, Франция дважды инициировала антиазербайджанские слушания, но эти старания не принесли ожидаемых результатов, поскольку никакой важный документ, имеющий юридическую силу с осуждением Баку, так и не был принят. А всё потому, что международное и моральное право на стороне Азербайджана, господа колонизаторы. К тому же тут нельзя оспаривать и ещё один значимый момент – Азербайджан всё-таки за последние годы своей независимой и продуманной внешней политикой сумел заработать авторитет на международной арене, чего не скажешь о Франции…

Социально-политическое же состояние Франции оставляет желать лучшего. Это особенно заметно по результатам парламентских выборов, где большую часть голосов заполучили ультраправые, что доказывает преимущество националистически настроенных масс. Что касается жалкого тявканья в сторону Баку, то, как говорится, собака лает – караван идёт.

Алла Зейдуллаева