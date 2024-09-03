Станет ли ОТГ военным альянсом?

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Организация тюркских государств становится «угрожающей» для России, единства ОДКБ и ее антагониста – Североатлантического альянса: Азербайджан и Турция подозреваются в создании «Великой армии Турана», своего рода «Восточного НАТО» для «подрыва интересов» с одной стороны – Москвы, с другой – Запада. Попытаемся разобраться, какие цели преследует ОТГ, в роли в ней Баку и Анкары, а также перспектив трансформации организации в дееспособный военно-политический блок.

Российские и западные эксперты нагнетают, в последнее время, тревожную волну (странно, что и те, и другие сходятся в своем «волнении» и «дурном предчувствии») по поводу усилий Организации тюркских государств (ОТГ) трансформироваться в военно-политический альянс. По всей вероятности, страхи (или спекуляции?) стали нарастать в большом темпе после последнего саммита организации в Шуше летом текущего года.

О фобиях антагонистов тюркского единства – ниже. Здесь же заметим, что ОТГ – молодая международная организация, созданная в 2009 году под названием «Тюркский совет», переименованный в 2021-ом в Организацию тюркских государств. В настоящее время ее членами являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Туркменистан с его нейтралитетом пока осторожничает и довольствуется статусом наблюдателя в ОТГ. Провозглашенной целью «пятерки» является всестороннее сотрудничество между тюркскими народами.

Но вот «незадача» – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев задумали превратить ОТГ в военный альянс, то есть реализовать давнюю мечту Турции по созданию «Великой армии Турана» – во всяком случае, тревогу по этому поводу выражают многие российские и западные эксперты, и ее разделяют в Армении: для нее призрак «Великой армии Турана» особо зловеще замаячил после победы Азербайджана в войне в Карабахе, которой способствовала Турция под «молчаливое согласие» России (населенной, кстати, и немалым количеством тюркских народов) и ОДКБ в целом.

Информационная пропаганда всего «ужаса» трансформации ОТГ в военно-политический альянс исходит, вероятно, из воинственных националистических и финансовых кругов, ставших военно-политическими менторами во многих государствах, и речь, строго говоря, идет о разжигании антагонизма между Россией и тюркским миром, последним и Западом – особенно на фоне украинских событий, то есть военного конфликта между Россией и Западом. На таком фоне проведение в жизнь идеи Эрдогана – Алиева и, похоже, лидеров других государств ОТГ, кажется «устрашающей», имея в виду, в том числе, не только победу Баку в карабахской войне, но и краткосрочное вмешательство (по запросу Астаны) России (под эгидой ОДКБ) в попытку революционной смены власти в Казахстане.

Как известно, Эрдоган российским вмешательством был недоволен, и все это подавалось в информационном поле как борьба за влияние России и Турции в Центральной Азии, а также как «удар по турецкой зоне ответственности», хотя Казахстан является членом ОДКБ, то есть системы коллективной безопасности, в то время как Турция не имеет с Казахстаном ни двустороннего, ни в рамках тюркской «пятерки» военного договора.

Словом, стравить Россию и Турцию на почве казахстанских событий – не удалось, но некоторый неприятный «флёр» на них, все же, был накинут. И хотя никаких «военных прорывов» за историю существования ОТГ не наблюдалось (она не стала ни аналогом Евросоюза в миниатюре, ни, тем более – НАТО или ОДКБ, и даже не пришла к полному единству в вопросах внешней политики), «страшилки» сгущаются на почве активности организации в Центральной Азии и на Южном Кавказе: дескать, на границе с РФ создается новый военный блок. Да еще и тюркский!

На данном этапе в контексте тюркского единства поставить ему в «строку» можно лишь поддержку странами ОТГ Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. То есть большинство тюркских государств – его действующие или потенциальные участники, тем более заинтересованные в полномасштабной реализации проекта «благодаря» санкционному давлению на Россию.

А поскольку данный маршрут оттягивает грузопотоки через территорию РФ, ныне затрудненные по понятным причинам, он должен устраивать Запад, поэтому в ОТГ с его способствованием развитию маршрута можно и даже «нужно» углядеть «недоброжелателя Москвы», помогающего Западу доконать Россию.

Но относительно треволнений по поводу создания тюркского военно-политического блока напрягается и Запад. Собственно, почему ему не быть в этом безумном, напичканном оружием и крайне агрессивном мире, в котором не гарантирована безопасность ни одного государства; место имеет постоянное вмешательство во внутренние дела каждого на фоне роста военных угроз, с которыми необходимо, по крайней мере, попытаться справиться сообща?

И тут мы обратимся к недавнему саммиту ОТГ в Шуше, на котором Эрдоган, правда, не присутствовал, что, однако, не говорит об охлаждении его интереса к организации, о чем еще будет сказано.

На саммите в еще недавно оккупированной Шуше, теперь уже объявленной Международной организацией тюркской культуры культурной столицей тюркского мира, президенты Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, вице-президент Турции и премьер-министр Венгрии – страны – наблюдателя в ОТГ, поддержали развитие Среднего коридора, и каждый из них внес свои предложения на этот счет.

И, что самое главное, Ильхам Алиев заявил о необходимости «наращивания военной мощи» с целью перевоплощения ОТГ в «центр силы на глобальной арене». Голосов «против» не было. Более того, инициатива Алиева стала продолжением вопроса создания дорожной карты ОТГ по сотрудничеству в сферах обороны и оборонной промышленности, озвученной им в прошлом году. Понятно – в рамках тюркского мира.

Основой для создания военного блока может стать военно-политический союз Азербайджана и Турции. Тревожный ли это сигнал для России, и не уведет ли еще теоретическое «Восточное НАТО» Казахстан и Кыргызстан из ОДКБ?

С другой стороны, напряженность исходит от Североатлантического альянса, поскольку Турция является его более чем солидным участником, но смотрит, при этом, и в сторону БРИКС и ШОС, не являющимися военными блоками, хотя и рассматриваемыми в качестве антагонистов Запада, в частности – НАТО, которого не допускают в Каспийский бассейн, в то время как Турция, с большой вероятностью, будет допущена к нему, если военный блок тюркских государств, все же, сложится.

НАТО, как известно, крайне остро реагирует на претензию Турции доминировать в Черном море (Анкаре это отчасти удается) и на строительство мощного турецкого флота. Собственно, Эрдоган этого и не скрывает. Не далее как в конце прошлого месяца на церемонии презентации подводной лодки TCG Pirireis – первой в серии подводных лодок типа Reis – он, несколько перефразировав известную фразу английского мореплавателя, государственного деятеля и по совместительству – пирата XVII века Уолтера Рэли, заявил: «Тот, кто владеет морями, владеет миром».

То есть Турция набирает нешуточный вес в формировании нового геополитического и геоэкономического порядка в регионе. Совпадет ли это с интересами НАТО? Разумеется – нет, поскольку сдерживает непомерные амбиции доминирования Североатлантического альянса не только в Черном море, на Каспии, в мусульманском мире, включая его тюркскую компоненту, но далее – везде. И мешает бесповоротному превращению Турции – в формате предполагаемой «Великой армии Турана» – не в буферное государство для НАТО, а в самостоятельного ключевого игрока на Ближнем Востоке и Средиземноморье. Словом, Турция – как форпост Запада, от последнего может уплыть.

Опасно ли «тюркское НАТО» в составе государств ОТГ для России? Вряд ли, поскольку Анкара стремится к участию в различных евразийских блоках, в которых тон задают Москва и Пекин. И хоть БРИКС и ШОС не являются военными альянсами, последней пророчат именно такой «исход». Однако соперничества России и Турции на Черном море еще никто не отменял – оно есть, но видится более мягким, чем «перетягивание каната» Анкарой и НАТО.

Кроме того, гарантом безопасности значительной части тюркского мира является ОДКБ, и признаков того, что ситуация радикально изменится в обозримом будущем, не просматривается. Идеальным видится умеренное сопряжение интересов ОДКБ и «тюркского НАТО», если оно, в итоге, сложится.

Говоря об «угрозах» для России, исходящих от «тюркского НАТО». Весьма показательно, в этом контексте, мнение военного эксперта Александра Артамонова, которое разделяют – в той или иной степени – многие российские аналитики. В беседе с Tsargrad.tv он заявил о планах Турции сформировать полноценный военно-политический блок: «… этим активно занимается Организация тюркских государств под руководством Анкары».

Эксперт «расшифровывает»: «Азербайджанская армия уже преобразована по стандартам НАТО, вооружена израильским и турецким оружием. К «тюркскому НАТО» все более заметно дрейфуют Киргизия и Казахстан». Также, считает он, повышается вероятность того, что ОТГ однажды заговорит об отделении от России тюркоговорящих регионов. Такой сценарий он назвал частью игры, которую ведут турецкие и азербайджанские власти, вытесняя Россию из Южного Кавказа. Параллельно Турция усиливает влияние в республиках Средней Азии, «насаждая там свои взгляды».

Подчеркивается, что Россию в ОТГ не приглашают, поскольку, с точки зрения Артамонова, ее участие в организации создало бы альтернативный центр влияния. Впрочем, заявил эксперт, перспектива вступления российской стороны в организацию повышается: «… такое решение может быть принято в обмен на вступление Турции в БРИКС».

А «Голос Армении» не смутился разместить пространную статью эксперта по военно-политическим вопросам, доктора политических наук Михаила Александрова, утверждающего, что задачей Алиева является формирование антироссийского военного блока, подталкивание государств Центральной Азии к объединению с Азербайджаном и Турцией в тюркский союз на антироссийской основе.

«В то время, – информирует эксперт, – как Россия ведёт смертельную схватку с НАТО на западном направлении, наши недруги постепенно, закамуфлировано, но последовательно и настойчиво осуществляют окружение нашей страны с юга. В этой связи следует обратить внимание на заявление президента Азербайджана Алиева на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии».

Что ставится в «строку» Алиеву? Констатация того факта, что «нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности»; проведение в Казахстане международных командно-штабных учений «Бірлестік-2024», в которых принял участие и Азербайджан; обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана (хотя, заметим, обучают их и в военных вузах России).

К этому – ни к селу, ни к городу – Алиев был «уличен» в «игре на страхах казахской элиты, очень недовольной российской военной операцией на Украине», опасающейся, что «после победоносного завершения СВО, в Москве могут посчитать необходимым более предметно заняться вопросом положения русских в Казахстане».

Таким образом, полагает автор статьи, Алиев фактически выступил в качестве поджигателя антироссийских устремлений в Казахстане (!) с целью реализации пантюркистской повестки, которую он активно продвигает на постсоветском пространстве под патронажем Турции. «Задача Алиева – подтолкнуть государства Центральной Азии к объединению с Азербайджаном и Турцией в некий «тюркский» союз на антироссийской основе. Как теперь выясняется, это объединение будет иметь и военную составляющую», – убежден эксперт.

Он также указывает на «вероломство» Баку: «Сама Анкара пока не рискует выступать в качестве драйвера создания тюркского военного альянса, чтобы не насторожить Москву. А когда такие предложения исходят от Азербайджана, изображающего из себя «союзника» России, то это вроде бы не должно вызывать особого раздражения в кремлевских и мидовских кабинетах, где Азербайджану прощают фактически всё – от чествования гитлеровских коллаборационистов (?) до оказания материальной помощи киевскому режиму и публичной поддержки «территориальной целостности Украины».

Не обошлось, конечно, и без упоминания саммита ОТГ в Шуше, Карабахской декларации, в которой говорится о «важности «использования всего потенциала и возможностей тюркских государств» — в том числе в «оборонно-промышленной» сфере». … Примечательно, что под этим подписались наши, так сказать, «союзники» по ОДКБ – президент Казахстана Токаев и президент Киргизии Жапаров, а также близкий «союзник и партнер» президент Узбекистана Мирзиёев».

Вообще, считает эксперт, «Саммит в Шуше явился своеобразной вехой в реализации стратегических планов Турции и Азербайджана на постсоветском пространстве. Он стал не только проявлением триумфализма нынешнего бакинского режима в деле изгнания армян из Нагорного Карабаха. Саммит послужил определенным императивом к консолидации «тюркских» государств вокруг двух сильных игроков – Турции и Азербайджана, продемонстрировавших свою силу и решимость военным путем. Причем, это было продемонстрировано не только в отношении Армении, но и в отношении России, которая не смогла воспрепятствовать азербайджанской зачистке Нагорного Карабаха и была вынуждена досрочно вывести оттуда свой миротворческий контингент».

Ну и все в таком же духе, с критикой убежденности президента Азербайджана в том, что укрепление тюркского мира и ОТГ являются приоритетным направлением внешней политики Баку, и что ОТГ должна стать одним из центров силы в мировом масштабе.

Словом, «искусственно созданная «тюркская доктрина» послужила основанием для экспансионистских проектов Турции на постсоветском пространстве, которые она успешно продвигает, в том числе и через своё клиентское государство Азербайджан».

И призыв к России: «Пора, наконец, и Москве предпринять реальные шаги по противодействию экспансионистской доктрине «тюркского мира». Только наивный человек, каковых, возможно, немало в Кремле и МИД РФ, может не заметить, что данная доктрина находится в прямом противоречии с российской политикой по созданию на базе ЕАЭС собственного центра силы. По существу, мы имеем дело с попыткой Турции и её клиентского государства Азербайджана оторвать государства Средней Азии от России и втянуть их в конкурентный для России проект».

Сложится тюркский военный блок или – нет, покажет время. Но то, что Азербайджан формирует основу для более обширных связей с государствами Центральной Азии, не должно вызывать неуместных подозрений в «дружбе против России» Баку, Анкары и государств Центральной Азии.

Тут уместнее говорить, скорее, о переходе к многополярности мира и выигрышности от такого перехода для суверенных государств. И подобное движение очевидно в ареале Центральной Азии, часть государств которой, кстати, является участниками и ШОС, и ОДКБ, и ОТГ. Только в августе страны ЦА приняли участие в саммите ШОС в Астане и в саммите ОТГ в Шуше.

И на одном, и на другом международном форуме (в ареале ШОС проживает более 3,4 млрд человек или более 45% мирового населения; ВВП – 25% от мирового; блок располагает – в сумме – порядка 70% мировых запасов нефти и газа, и т.д.) ключевыми темами обсуждения были транспортные коридоры и безопасность. ОТГ же, как и многие члены ШОС, имеет общий культурный профиль, и в первой отсутствуют трения между государствами.

Что может помешать быстрому продвижению государств ОТГ в процессах полноценной интеграции и трансформации в военно-политический альянс? Скорее, не «идеология», а некоторые трудности в развитии транспортной инфраструктуры (в т.ч. Транскаспийского трубопровода) и ограниченные, по сравнению с ШОС, финансовые возможности.

Поэтому умеренное сопряжение ШОС и ОТГ, их скоординированные действия могли бы сослужить хорошую службу становлению региональных блоков для формирования многополярного мира и укрепления суверенных и финансовых позиций, усиления безопасности (включая военную) государств, в них входящих.

Это не означает «дружбу против России», ОДКБ или подрыв интересов Запада, если речь идет о некотором его «вегетарианстве», а не хищнической политике.

Так что волна, поднятая на почве ОТГ и возможной ее трансформации в военно-политический блок – напрасна, и порождает новые военно-политические спекуляции и угрозы безопасности для обширного спектра государств. То есть усиливает борьбу за то, чтобы движение в сторону многополярности было уничтожено на корню.

Правда, сторонники его «погребения» уже сильно припозднились.

Ирина Джорбенадзе