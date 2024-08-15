Битва за стабильность: Алиев и его союзники против хаоса

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Природа лидерства подразумевает покровительство над людьми и, прежде всего, над слабыми категориями. Не важно, о каком масштабе лидерства идет речь, главное, чтобы человек, наделенный качествами впередсмотрящего, не обманывал надежд тех, кто вверил ему свою судьбу. Говорят, слова придуманы для оформления лжи, и с этим можно поспорить. Однако люди чести и слова больше действуют, чем говорят. И не обязательно все время распинаться перед публикой, провозглашая велеречивые призывы и идеи. Главное — правильно направлять последователей, выбирать короткие пути к обозначенным целям и дарить людям надежду и уверенность путем осуществления реальных перемен.

То, что сегодня наметившееся в мире разрастание хаоса связывается с резким уменьшением числа подлинных лидеров, сомнений не вызывает. Главы государств и правительств, руководители международных институтов или не справляются с возложенными на них обязательствами, или же не желают позитивных изменений. Не видно рвения и креативных действий со стороны большинства руководящих персон.

Между тем национальные общества и сообщество в целом не устают предъявлять запросы на решение острых политических, социальных и гуманитарных проблем, которые вкупе формируют большую напряженность. Она выливается в вязкие кризисы, порождая почву для новых конфликтов. Давно уже в странах Запада массовый избиратель выражает острое недовольство неумением лидеров решать региональные и глобальные проблемы. Недовольство властными силами только нарастает, но от этого способности объектов критики не увеличиваются.

Мягкотелость политических персон, их терпимое отношение к острым вопросам часто вызывает взрыв протестных движений, принося с собой массу новых неурядиц. Зачастую победители выборных процессов, заручившись голосами избирателей, охотно дистанцируются от тех, кому обязаны политическими успехами.

Мало того что оказавшиеся на гребне славы персоны, заняв главенствующую позицию во властной иерархии, легко открещиваются от озвученных ими же обещаний, они иной раз заведомо идут на слом работающих конфигураций, создавая новые проблемы для большинства. Они банально предают последователей, разворачиваясь в сторону корпоративных интересов.

Примеров на этот счет более чем достаточно. Классическими банкротами большой политики на глазах сообщества стали президент США Джозеф Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон, методично наращивающие не только личный пассив, но и задолженности перед мировым сообществом. Если первый предстал в образе достойного президента своей семьи и клана однопартийцев, то второй прослыл ярым противником протестной массы своей страны, а также большим армянином, чем Никол Пашинян.

Они и им подобные лидеры других стран абсолютно не обременяют себя решением актуальных проблем своих государств и глобальной сферы. Вместо мобилизации возможностей и средств они ударяются в преследование критиков, которые умеют смотреть в корень неразберих, опасно набирающих разрушительную массу.

На поверку они выглядят неспособными работать и действовать в интересах национальных сил и новых поколений. На их фоне мир с облегчением и приветственно встречает лидеров новой формации, которые умеют складно действовать не только в интересах своих избирателей, но и в интересах сообщества. Реальный вклад в дело международной интеграции посредством инициирования универсальных экономических и социальных программ способствует снижению напряженности и упрочению основ безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последнее время испытывает давление со стороны политических кругов Запада, хотя за ним закрепилась устойчивая репутация успешного реформатора и результативного интегратора. Все это следствие титанических усилий на пути вывода сотрудничества на более высокий уровень.

По мнению зарубежных экспертов и лидеров общественного мнения, азербайджанского лидера всегда отличают скромность, сдержанность и решительность в полезных действиях. И за что же его критикуют недоброжелатели?

Вопрос не риторический, а вполне конкретный, и ответ на него имеется. В трудных условиях, когда предстоят нелегкие моменты в связи с преодолением сложных барьеров, неординарные одиночки проламывают неприступные стены, а после большинству приходится собирать осколки. На этой почве и зреют нездоровые эмоции, зависть и злопыхательство.

Ильхам Алиев — один из немногих политических деятелей современности, которому удалось блестяще осуществить контрнаступательную операцию азербайджанской армии и тем самым покончить с многолетней армянской оккупацией национальных пределов.

Он восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, воспользовавшись безграничной поддержкой своего народа. Ему удалось уберечь не только свою страну, но и регион от нездоровых веяний, что исходили и по-прежнему дают о себе знать в поствоенных реалиях. Защита родных земель от всяких форм посягательств, от поползновений недружественных сил стала смыслом внятной внешнеполитической линии, которая оправдывает себя во всех ипостасях. Стабильность — это гарант экономической состоятельности, поэтому в Азербайджане и на Южном Кавказе наращиваются обороты интеграции. Прок перепадает большому числу стран.

Испытанные друзья Азербайджана — это премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, главы тюркских государств, другие успешные политические и национальные лидеры, зарекомендовавшие себя в качестве ответственных и продуктивных деятелей. Благодаря умению выстраивать конструктивные связи между народами стран, они добиваются наращивания стратегического ресурса в турбулентных регионах, благодаря чему расширяют пояс безопасности.

Характерно, что олицетворяющие здоровый образ политиков современности деятели разделяют одни и те же ценности, придерживаются здоровых приоритетов. Им дороги традиционные семейные ценности, национальные традиции, верность устоям национальной идентичности. Верность своим странам не мешает им мыслить и действовать в наднациональном духе, защищать интересы страждущих народов, оказывать содействие малоразвитым государствам. Не потому ли либеральный Запад принялся оказывать прессинг на лидеров, которые умеют отстаивать национальные интересы? Сдается, что да…

Азербайджан и дружественные ему государства пережили почти идентичные формы давления со стороны Запада, который по определению не может смириться с самостоятельностью национальных элит. Многочисленные попытки устроить цветные революции в суверенных странах потому и провалились, что лидеры опираются на поддержку народных масс, умеют выстраивать диалог с соотечественниками и, наконец, являются слышащими государственными деятелями.

На этой почве множится энергия сотворчества, укрепляются скрепы доверия, а это верный признак самодостаточности, которой так не хватает недоброжелателям подлинных лидеров. Им не до низменных качеств маленьких лидеров. У них ясные планы и твердые намерения в созидательной плоскости. Это важнее всего.

Тофик Аббасов