Эльчин Амирбеков раскрывает карты. Грозит ли Баку и Еревану «Курильский вариант»?

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Интервью представителя президента Азербайджана по особым поручениям, посла Эльчина Амирбекова радио «Свобода» по понятным причинам оказалось в центре внимания экспертного сообщества. Слишком уж горячая тема — будущий мирный договор между Азербайджаном и Арменией, и слишком уж интригующие подробности раскрыл здесь Эльчин Амирбеков. Неудивительно, что это интервью уже подробно цитировал Minval.

Амирбеков не просто «раскрыл карты» о том, что сейчас обсуждается на мирных переговорах между Ереваном и Баку. Представитель президента Азербайджана ещё и продемонстрировал «мастер-класс» по использованию в дипломатии такого инструмента, как интервью. Раскрытые им подробности переговоров ставят в неудобное положение слишком многих, причём не только в Ереване.

Напомним: по словам Амирбекова, Азербайджан согласился вынести из текста мирного договора вопрос региональных коммуникаций вообще и Зангезурского коридора в частности — об этом будет отдельный разговор. Одно только это уже разбивает в пух и прах популярные в армянских и проармянских кругах «пугалки» на тему «вот завтра Азербайджан начнёт пробивать коридор в Нахчыван по территории Армении». В действительности речь идёт о транспортном коридоре, а не о тех «коридорах» в агрессивно-оккупационной логике, которые «пробивала» через Лачин для Армении в 1992 году Псковская дивизия ВДВ или собиралась «пробивать» Россия через Одессу и Николаев в Приднестровье по территории Украины. Азербайджан мыслит в логике мира и сотрудничества. Безусловно, прямая дорога в Нахчыван нужна Азербайджану. Не меньше она нужна самой Армении. Но ради достижения прочного мира наша страна готова этот вопрос отложить. Наглядная демонстрация готовности к компромиссу даже по весьма чувствительным вопросам — несмотря на то, что по открытию коммуникаций и Зангезурскому коридору у Армении есть подписанные обязательства, в том числе и при российском посредничестве. Тем не менее Азербайджан выразил готовность отложить вопрос. В Ереване этому уже успели обрадоваться: об открытии дороги через Зангезур здесь не желают и слышать, а то, что в этом случае останется закрытой и дорога через Джульфу для Армении, в результате чего повисают в воздухе все амбициозные проекты транспортных коридоров с участием Ирана и Индии, похоже, просто не поняли.

Однако куда важнее другое. В том же интервью Амирбеков напомнил о необходимости внести изменения в Конституцию Армении, точнее, в её преамбулу. Где, напомним от себя, чёрным по белому прописана отсылка к Декларации независимости, а в этой декларации уже упоминается решение об «аншлюсе» Карабаха. Или, в переводе на армянский, о «миацуме». И вот это уже «красная линия». Азербайджану нужна не просто бумага с подписями и красивыми словами о мире. Нужен действительно работающий документ, такой, который не будет отменён следующим правительством Армении по причине «несоответствия конституции». Или «завёрнут» Конституционным судом Армении. И вот здесь уже на уступки и компромиссы Азербайджан не пойдёт. Более того, вряд ли сработают здесь и ссылки на то, что Конституция — это внутренние дела Армении. Да, распределение полномочий между президентом, премьером и парламентом — внутренние дела, но территориальные притязания к Азербайджану — уже нет. Более того, Амирбеков озвучил и совет армянской стороне: «Речь идет не о том, чтобы сделать это [изменение конституции] под давлением Азербайджана, а о том, чтобы они [избиратели] ответили на один вопрос: хотите ли вы мира или хотите возможности для новой конфронтации с Азербайджаном? Если они [власти Армении] поставят вопрос таким образом, я думаю, что большинство армянских граждан, которые примут участие в референдуме, поддержат мир».

И вот реакция Еревана оказалась более чем показательной. Заместитель председателя партии премьер-министра Никола Пашиняна и министр экономики Армении Геворг Папоян заявил: «Республика Армения может менять свою конституцию по решению граждан Армении. Республика Армения не будет менять свою конституцию по требованию какой-либо страны, менять или не менять — это внутренние дела Республики Армения». Тест на договороспособность и готовность к миру Армения в очередной раз провалила.

Сказать, что это может затянуть подготовку мирного договора — ничего не сказать. В том же интервью Амирбеков уже ответил: подготовка и подписание мирного договора могут затянуться до 2027 года, но захочет ли так долго ждать мировое сообщество?

Можно, конечно, вспомнить СССР и Японию, которые так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за нерешенного вопроса четырёх островов, которые в СССР и России называют «Южными Курилами», а в Японии считают своими «северными территориями» и напоминают, что нет ни одного договора, где бы эти острова не признавались японскими. Но это не помешало Москве и Токио установить дипломатические отношения, развивать сотрудничество и даже поставлять на строительство БАМа японские бульдозеры «Комацу». Но параллели в политике — дело рискованное. СССР и Япония уже не хотели воевать. А в Ереване затягивание с подписанием мирного договора — это часть стратегии реванша, от которого в Ереване не отказались. Как показывает выклянчивание оружия, причём по большей части наступательного, то у России, то у Франции, то у Индии, то у Ирана, то ещё у кого-нибудь, не отказались в Армении и от планов сделать Азербайджан более «сговорчивым» при помощи военных провокаций и новых территориальных захватов.

Но напомним: на неприемлемые уступки на переговорах Азербайджан не шел даже в девяностые. Тем более не пойдёт теперь, когда оккупированные территории уже освобождены, территориальная целостность и государственный суверенитет полностью восстановлены. И самое главное, в последние годы все попытки Армении «давить» на Азербайджан при помощи военной силы заканчиваются военно-политической катастрофой для неё самой.

Так что, выстраивая свою «антипереговорную стратегию», Еревану не стоит забывать ни о реальности, ни об уроках истории.

Нурани, обозреватель