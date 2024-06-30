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Курьезный гол в чемпионате MLS (видео)

Курьезный гол в чемпионате MLS (видео)

«Атланта Юнайтед» забила курьезный победный гол в концовке домашнего матча регулярного чемпионата MLS против «Торонто».

В компенсированное ко второму тайму время при счете 1:1 после углового у ворот «Торонто» мяч оказался в руках голкипера Луки Гаврана. Форвард хозяев Джамал Тьяре остался у ворот, чтобы попить воды, а вратарь его не заметил у себя за спиной. Гавран положил мяч на землю, чтобы выбить его в поле, но Тьяре оббежал голкипера, обвел его и забил гол.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1.

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Курьезный гол в чемпионате MLS (видео)
Спорт

Курьезный гол в чемпионате MLS (видео)

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