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Болельщик уронил бутылку на голову первой ракетке мира (видео)

Болельщик уронил бутылку на голову первой ракетке мира (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович получил травму головы после победы во втором раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. На спортсмена случайно упала бутылка одного из фанатов, когда тот хотел взять у звезды автограф.

Инцидент произошёл после встречи Джоковича с французом Корентеном Муте. По пути в раздевалку серб решил раздать болельщикам автографы, остановившись у трибуны. В этот момент на его голову и рухнула пластиковая бутылка, после чего спортсмен схватился за голову и упал на колени. Изначально произошедшее сочли намеренной агрессией, однако на кадрах с другого ракурса видно, что бутылка просто выпала из кармана рюкзака одного из зрителей.

«Новак Джокович получил случайную травму во время раздачи автографов зрителям. Он уже получил медицинскую помощь и вернулся в свой отель. Состояние Джоковича удовлетворительное и не вызывает опасений», — успокоили фанатов серба организаторы турнира.

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