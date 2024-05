Болельщик уронил бутылку на голову первой ракетке мира (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович получил травму головы после победы во втором раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. На спортсмена случайно упала бутылка одного из фанатов, когда тот хотел взять у звезды автограф.

Инцидент произошёл после встречи Джоковича с французом Корентеном Муте. По пути в раздевалку серб решил раздать болельщикам автографы, остановившись у трибуны. В этот момент на его голову и рухнула пластиковая бутылка, после чего спортсмен схватился за голову и упал на колени. Изначально произошедшее сочли намеренной агрессией, однако на кадрах с другого ракурса видно, что бутылка просто выпала из кармана рюкзака одного из зрителей.

«Новак Джокович получил случайную травму во время раздачи автографов зрителям. Он уже получил медицинскую помощь и вернулся в свой отель. Состояние Джоковича удовлетворительное и не вызывает опасений», — успокоили фанатов серба организаторы турнира.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

The bottle slipped from a fan’s backpack.

Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹

(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024