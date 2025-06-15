Армяне, проживающие в Иране, особенно представители Армянской апостольской церкви, собирают данные о системе противовоздушной обороны страны, размещении ВВС, а также о целях и траекториях полёта ракет и беспилотников, направленных на Израиль. Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

По данным источников, наряду с миссией ЕС, действующей на армяно-иранской границе, эта информация передаётся за рубеж, а оттуда поступает в Израиль.

Одной из причин, по которой массированные ракетные и дроновые атаки Ирана по израильской территории не достигли ожидаемого эффекта — несмотря на многолетнюю подготовку и постоянное совершенствование оборонительных и наступательных систем, — стала именно утечка информации изнутри. В этом контексте особую роль играют армяне, проживающие в Иране, Армянская церковь, а также миссия ЕС в Армении, подчёркивает источник.