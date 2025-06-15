Хочу выразить Азербайджанскому государству глубокую признательность за поддержку и гостеприимство, оказанные в организации эвакуации граждан Кыргызстана через КПП Астара.

Данное заявление озвучил сотрудник посольства Кыргызской Республики в Иране Назим Бейшекеев, его слова приводит АПА.

«Надеемся на продуктивное сотрудничество в будущем. Эвакуация прошла хорошо, безопасно. Мы выехали вчера вечером и через 7-8 часов добрались до этого КПП. Этот маршрут был для нас безопасным. Надеемся воспользоваться им и при последующих эвакуациях. В настоящее время проводится эвакуация 28 человек, включая семьи сотрудников посольства, а вторая группа пересечет границу в более подходящее время», — добавил Бейшекеев.