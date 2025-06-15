Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к согражданам в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Отмечается, что на территории страны ожидается нестабильная и периодически дождливая погода, в отдельных районах осадки будут интенсивными, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, также прогнозируются сильный ветер и грозы.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности:

«В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, а также под высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при необходимости выбирать более низкое место для укрытия. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы», — предупредили в ведомстве.

МЧС также напомнило, что купаться в море при ветреной погоде опасно».