В борьбе с тиктокерами полиции следует обратить внимание на пропаганду разврата

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В Азербайджане полиция взялась за Тик-Ток-блогеров и за последние дни на 30 суток арестованы уже двое: блогер «Сёмка» (в миру Самир Рамазанов, 1994 г.р.) и Садиг Мирзов (в Тик-Ток Adem.Mirzeyev, 1988 г.р.).

Согласно сообщениям МВД, оба этих блогера размещали на своих платформах видеоролики аморального характера и с откровенно пошлым содержанием (последнее, кстати, обнаружилось на канале «Сёмки»). А на канале Садига Мирзоева контент все же несколько иной, и довольно безобидный: танцующие дети, съемки членов семьи. Хотя, возможно, жалобы на контент поступали именно из-за частой демонстрации отцом своего ребенка, как главного героя видеороликов? Т.н. «использование детского труда» с целью обогащения. Мотивы ареста непонятны по-любому. А с другой стороны, мы не являемся подписчиками данного …блогера и потому не знаем всех деталей, возможно, какие-то видеоролики сомнительного содержания были уже удалены. Отметим, что после ареста Садига Мирзоева на его канале появилось видео, в котором ребенок трогательно просит полицию и всех министров вмешаться и отпустить его отца.

Между тем арест двух блогеров вызвал неоднозначную реакцию: кто-то склонен считать такое поведение нарушением свободы слова и самовыражения, а кто-то считает, что действия полиции правильные, ибо давно пора придать нашему обществу лоск oblico morale, утраченный в течение последних компьютеризированных десятилетий. Но почему-то начали «чистку» сети именно с Рамазанова и Мирзоева?

А как же тогда Байрам Нурлу, откровенно пропагандирующий гомосексуализм, свои «прелести», смену пола, «плюсы» такой трансформации (в частности, похвальба материальными благами), и проституцию, наконец? – спросите вы. Не пора ли привлечь его и ему подобных «фей» к ответственности за пропаганду гомосексуализма и растление молодежи? Гомосексуализм, конечно, – личное дело каждого, но агитация недопустима, потому как ни к чему хорошему такое заблуждение не приведет.

Или все же дело не в нарушителе общественной морали, а во влиятельном человеке, стоящем за этим нарушителем? А именно так и думает общество, когда читает подобные новости о задержанных тиктокерах. Если честно, ситуация с арестом Рамазанова и Мирзоева возвращает в 2016 год, в зал суда, где вынесли приговор виновным в страшном пожаре в жилом доме на проспекте Азадлыг, в результате которого погибли 15 человек, в том числе дети. Давайте вспомним, что ни одна «крупная рыба» не села за решетку, и этот процесс сильно разочаровал обществе.

Но вернемся к арестованным тиктокерам и к еще одному мнению, к которому апеллировало опрошенное общество: не нравится – не смотрите, у каждого котла своя крышка, а у каждого блогера – своя аудитория. Как говорится, кесарю – кесарево, слесарю – слесарево. Но, так или иначе, «слесарева» больше, так как именное трешевые блогеры имеют миллионные аудитории, состоящие в основном из молодежи и даже, к сожалению, из детей, большинство которых в силу некоторых обстоятельств не имеют элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо, они просто повторяют то, что видят. А это не есть хорошо, так как весь подчерпнутый «опыт» эти дети привнесут в свой социум. И тут два варианта: либо за опыт этот они будут биты, либо станут неформальными «лидерами», которые, как вы сами понимаете, хорошему уж точно не научат.

Понятно, что в любой соцсети есть полезный, позитивный контент, и плохой, наносящий вред. Но в случае с Тик-Током отрицательного, несомненно, гораздо больше, поскольку в погоне за деньгами так называемые блогеры не стесняются выставлять на обозрение свой кретинизм. И что самое интересное, находят отклики в сердцах себе подобных. Нам пора называть вещи своими именами, не заботясь о том, обидит ли это определение пользователей Тик-Ток.

«Минвал», и многие другие издания уже многократно писали о том, что Тик-Ток – своеобразный паноптикум придурков, привлекающих внимание не особо развитых зрителей, конечно не обо всех пользователях этой соцсети. Но, к сожалению, количество последних стремительно растет, так как в Тик-Токе можно увидеть реальную «жесть»: например, как за небольшие деньги бомжей заставляют лизать машины и тротуары, девушек – за предложение денег на Айфон последней модели – звонить своим парням и посылать их куда подальше, старых бабушек – опять же за мзду – ругаться матом и танцевать джигу… Эта темная сторона не контролируется никем и ничем. И если на YouTube, например, есть возрастные ограничения, то в Тик-Токе можно ВСЁ, ни стесняясь ни методами, ни возрастом.

С одной стороны, хорошо, что государство начало борьбу с аморальщиной азербайджанского сегмента TikTok, превратившейся в платформу проституток, мажоров и прочих «героев сумерек», с которых, к сожалению, современная молодежь берет пример. А вот будут ли задержаны эти самые гламурные проститутки, хамы-мажоры и прочие отбросы общества – покажет время.

Напоследок хорошая новость, но не для нас, увы, а для жителей Кыргызстана, где с 18 апреля доступ в TikTok будет закрыт. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при министерстве цифрового развития Кыргызстана направила операторам связи письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к социальной сети TikTok.

Решение министерство приняло на основании письма от государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Ведомство ссылается на несоблюдение статьи 2-1 закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР».

В письме ГКНБ, как отмечают СМИ, утверждается, что в TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в «детском информационном пространстве». Ограничить доступ к соцсети поручено до 18 апреля. В министерстве сообщали, что «контент соцсети негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения».

Кстати, это не первая попытка властей Кыргызстана ограничить доступ к социальной сети TikTok. В ноябре 2023 года решение о блокировке соцсети выносило Минкультуры Кыргызстана.

В нашей стране тоже закрывали доступ к этой вредоносной сети – в 2019 году, когда в Карабахе шли военные действия. Но лучше бы с тех самых пор это гнездилище разврата оставалось закрытым.

Яна Мадатова