Откровенность Декатиньи: для Украины оружия нет, для Армении — есть

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Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в очередной раз «разошелся». Сей гений дипломатии, явно считающий себя наследником Талейрана, похвастался в социальной сети Х: «У Франции есть военная техника, которую все отчаянно хотят получить, и Франция поставляет ее Армении!» А затем выставил линк на статью Politico, в которой упоминается, что за последние месяцы Париж продал Армении три РЛС GM 200.

Интересно, конечно, что кроется за глаголом «продал». Армения привыкла получать оружие в подарок. Так что любопытно было бы узнать, кто платил за РЛС — Ереван, «Европейский фонд мира» или же оружие по российской схеме Еревану подарили.

Примечательно другое. Декотиньи в последние недели вообще развел прямо-таки небывалую публичную активность. То он отправляется на условную границу с Азербайджаном и вместе с членами EUMA что-то старательно высматривает в бинокль. То раздает интервью местным СМИ, где гордо заявляет, что его страна взяла на себя «обязательства» перед Арменией в сфере обороны — и ничего, что никакого подписанного документа на этот счет не существует в природе, так что при каких обстоятельствах Франции действительно «впишется» за Армению и что при этом будет делать, можно только гадать. А теперь вот решил пропиарить французское оружие. И это не просто реклама Франции для аудитории Армении.

Посол, судя по всему, решил осваивать приемы «диванно-клавиатурной войны». И делает это неспроста. Трудно поверить, но в то время, как многие эксперты рассуждают о «медовом месяце» между Парижем и Ереваном, в самой Армении многие не скрывают разочарования: от Франции здесь явно ждали большего, чем получили. Другие не без оснований напоминают: Париж не дает и вряд ли даст Армении такие же гарантии, которые она имеет от России. Эти «голоса», судя по всему, не на шутку тревожат французских дипломатов. Иначе господин Боррель на встрече 5 апреля в Брюсселе не заговорил бы об «информационном манипулировании».

Наконец, и в Париже ждут от Еревана кардинальных шагов по дистанцированию от Москвы и уже теряют терпение. О чем, кстати говоря, тоже умудрился проговориться Декотиньи, который в одном из интервью заявил: «Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет?»

Оставим в стороне ироничные шпильки, на самом ли деле Оливье Декотиньи полагал, что в условиях нынешней зависимости Армении от России и ожидания «жёстких мер» со стороны Кремля его поста в соцсети Х окажется достаточно, чтобы в Ереване на западном направлении перешли от слов к делу. Просто, пытаясь пропиарить французское оружие для армянской аудитории, посол Франции выболтал нечто такое, что отнюдь не красит Париж.

Да, французское оружие вообще и РЛС made in France в частности действительно хотели бы заполучить многие. Например, Украина, которой приходится противостоять в условиях реальной войны очень широкой «линейке» средств поражения – от ракет «Кинжал» и «Искандер» и до иранских беспилотников «Шахед». И РЛС GM 200 ей для защиты неба очень бы даже пригодились.

Но на помощь Украине, как плачется Макрон, средств у Парижа нет. А вот на накачивание оружием Армении, на которую никто не нападает, как оказалось, средства у Франции вполне себе нашлись. Более того, получила Армения это оружие до того, как официально заявила о выходе из ОДКБ. Здесь по-прежнему в силе соглашение о создании совместных с РФ группировок сухопутных сил и сил ПВО. Каким образом в единую с Россией ПВО будут вписаны французские радары, посол не пояснил.

Наконец, Армения, заполучив французское оружие, не прекращает служить хабом для обхода санкций против России. Той самой России, где по военным и ключевым промышленным объектам в достаточно глубоком тылу бьют украинские дроны и где тоже остро требуются современные радары. Да, стандартные контракта на поставку оружия как бы запрещают его реэкспорт, но Армения – не та страна, где скрупулёзно соблюдают взятые на себя обязательства. А вот «чёрным коридором» для экспорта оружие она служила не раз.

Любопытную, словом, информацию к размышлению о приоритетах Парижа выболтал Декотиньи. И эти его откровения как-то очень логично встраиваются в поведение Парижа на мировой арене. Эммануэль Макрон может усиленно создавать впечатление, будто бы он занимает в отношении Кремля куда более жёсткую позицию, чем другие страны Евросоюза и НАТО, кидать эффектные фразочки вроде «Россия не должна победить» и даже намекать на отправку французских войск в Украину, но это тот самый Макрон, который в первые дни украинской войны, напомним в который уже раз, всеми силами искал способ «спасти лицо Кремля».

Теперь, правда, Макрону приходится спасать кое-что себе. И «отмываться» от звонка своего министра обороны Себастьяна Лекорню Сергею Шойгу. Глава МИД Франции Стефан Сежурне уже заявляет обиженным тоном: «Сегодня не в наших интересах говорить с российскими официальными лицами, потому что коммюнике, которые выходят, и сообщения, которые делаются, – ложь». Судя по всему, «Арбатский военный округ» раскрыл такие детали беседы двух глав оборонных ведомств, которые Париж совсем не желал видеть опубликованными.

И на этом фоне французские радары для Армении тоже выявляют очень многие далеко не почётные для Парижа политические реалии. И на сей раз речь не только и не столько об азербайджанском треке.

Нурани, обозреватель