СОР29: Азербайджан запускает новые инициативы

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В качестве страны-организатора COP29 Азербайджан намерен запустить новые инициативы, которые являются более устойчивыми и принципиально отличаются от предыдущих, связанных с климатическим финансированием. Об этом сообщил замминистра экономики Сахиб Мамедов на заседании Руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы».

Важность сегодняшнего мероприятия как раз и вытекает из программ и проектов, которые реализуются в Азербайджане в рамках международной платформы COP29, которая, как известно, состоится в ноябре нынешнего года, поскольку они подтверждают позицию нашей страны как ответственного партнера в решении глобальных проблем, и откроет новую страницу в наших отношениях с ООН.

С другой стороны, сегодняшняя рабочая встреча полностью вписывается в меры, предусмотренные в рамках указа президента Ильхама Алиева об объявлении 2024 года «Годом солидарности зеленого мира» в нашей стране, потому как в проектах, реализуемых Азербайджаном в рамках вышеозначенного Рамочного документа, приоритетным как раз экологические направления.

Объясним мысль относительно приоритетности. Дело в том, что «Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы» многоплановый и включает разные направления сотрудничества страны с ООН. Здесь и программы, и отдельные мероприятия в области здравоохранения, гендерного равенства, инклюзивности и т.д. В целом на их реализацию в 2023 году со стороны ООН было потрачено 32,2 млн долларов США. А в 2024 году благодаря сотрудничеству с ООН в Азербайджане планируется усилить системы профилактики и контроля инфекций, вакцинации, чрезвычайных ситуаций, первичной медико-санитарной помощи и базовых медицинских услуг, а также безопасности пищевых продуктов. Но для Минэкономики приоритетными являются такие направления деятельности, которые напрямую или косвенно связаны с развитием экономики, что вполне естественно.

Но что такое экономика, например, без создания соответствующих условий развития для бизнеса? И вот здесь уже появляется фактор сопутствующих элементов…

«Приоритеты глобального развития, выдвинутые ООН и другими международными организациями, были учтены в ходе реализации I Государственной программы по реинтеграции наших освобожденных земель и Великому возвращению, – сказал С.Мамедов. – Применение концепций «умный город», «умная деревня» и «зеленая энергетическая зона» обеспечивает комфортные и современные условия жизни в регионе. Предприняты шаги по созданию предприятий с иностранным капиталом в сфере «озеленения и декарбонизации» в этих сферах».

Другим сопутствующим ускоренному экономическому развитию элементом следует считать, например, устранение угроз передвижения по территории, возникающие из-за загрязнения мин на освобожденных территориях. Следовательно, Минэкономики заинтересовано также в успешной реализации проектов, очистки от мин территорий, освобожденных от армянской агрессии в Карабахе. «Сохраняющаяся минная угроза в этих районах представляет угрозу для жизни людей и замедляет процесс восстановления экономики», – сказал на сегодняшней встрече С.Мамедов.

Действительно, как известно, в настоящее время 147 тысяч 988 гектаров территории Карабаха сильно загрязнены минами, а 675 тысяч 570 гектаров считаются зонами средней и низкой опасности. И перед Азербайджаном стоит огромная задача по обезвреживанию примерно 1,5 миллиона мин в Карабахе. Много это или мало? Для сравнения можно отметить, что мины, заложенные на площади 7 тысяч квадратных километров, что в три раза превосходит площадь Люксембурга, усложняют процесс проведения восстановительных работ и переселения населения.

Несмотря на все западные соглашения о необходимости разминирования и обеспечения безопасности гражданского населения, поддержка Азербайджана Западом в решении этой огромной проблемы была незначительной, за исключением поддержки со стороны Программы развития ООН (ПРООН). После достижения договоренности о прекращении огня в ноябре 2020 года Запад предоставил Агентству по разминированию (ANAMA) помощь в размере 12,5 миллиона долларов. Это капля в море по сравнению с предполагаемой стоимостью разминирования в 25 миллиардов долларов. Сам же Азербайджан выделил на реконструкцию территорий более 11 миллиардов долларов на 2022–2026 годы. Для сравнения скажем, что по данным Международного комитета Красного Креста, стоимость обезвреживания одной мины может варьироваться от 300 до 1000 долларов, тогда как ее производство обходится дешево (3–75 долларов). Вот и считайте, сколько денег нужно потратить нашей стране на разминирование всей этой территории.

Впрочем, такие проекты, как разминирование территорий или экологические всегда неохотно финансируются развитыми странами мира. К примеру, выступая на мероприятии, замминистра отметил, что климатическое финансирование станет одной из главных тем обсуждения на COP29. Развивающиеся страны особенно уязвимы к последствиям изменения климата. С этой целью на COP15, организованной Данией в 2009 году, развитые страны обязались мобилизовать 100 миллиардов долларов США ежегодно к 2020 году для удовлетворения потребностей развивающихся стран в решении проблем изменения климата. Однако по расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, развитые страны предоставили лишь 83,3 миллиарда долларов.

Вернемся к другому очень важному с экономической точки зрения проекту перевода энергетики страны к «зеленой» и непосредственно к концепции «Углеродной нейтральности» в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах. Если говорить о потенциале возобновляемой энергии в нашей стране, то объем ветровой и солнечной энергии на суше превышает 27 ГВт, а ветровая энергия в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт. На состоявшейся 18 мая 2021 года встрече с представителями общественности Агдама президент Ильхам Алиев заявил, что вся Карабахская зона станет зоной «зеленой» энергии. Стратегическую основу политики производства возобновляемой энергии в Азербайджане составляют намеченные руководством страны и принятые в феврале 2021 года «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

Один из пяти национальных приоритетов – чистая окружающая среда и страна «зеленого» роста – ставит новые цели. Так, только в освобожденном Карабахе и Восточном Зангезуре в 2021–2023 годах были введены в эксплуатацию ГЭС мощностью 170 МВт. К концу 2024 года эта цифра достигнет 270 МВт. Через несколько лет общая мощность гидроэлектростанций на территориях, освобожденных от армянской оккупации, составит 500 МВт.

Но если говорить о деньгах… Азербайджан сумеет изыскать финансовые средства на реализацию всех проектов. Тем более, что они полностью вписываются в программы развития и понятия общечеловеческих ценностей ООН.

Рауф Насиров