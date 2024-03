«Спасение одной жизни – это спасение мира!». Хикмет Гаджиев поздравил женщин с 8 марта

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в соцсети Х публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта.

«Перед лицом азербайджанских женщин, занимающихся гуманитарным разминированием, которые, рискуя собственной жизнью на заминированных территориях, спасают жизни других людей, дюйм за дюймом очищая наши земли от заложенных Арменией «семян смерти» – мин, я поздравляю всех женщин с Международным женским днем. Спасение одной жизни – это спасение мира!», – написал политик.

In the face of Azerbaijani female humanitarian demining operatives who by risking their own lives in the landmine contaminated fields, are saving lives inch by inch clearing our lands from Armenia implanted «seeds of death» -landmines, I offer congratulations to all women on the… pic.twitter.com/IZ9O2CdG1e

