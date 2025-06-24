Несмотря на удары США по иранским ядерным объектам 22 июня, Тегеран сохранил ключевые элементы своей программы. Высокообогащённый уран (60%) был заранее эвакуирован в подземные туннели у Исфахана — около 400 кг, что может хватить для создания бомбы за пять месяцев.

Эксперт Джеффри Льюис подчёркивает: Иран способен собрать девять каскадов IR-6 за шесть недель и довести обогащение до оружейного уровня за 60 дней.

Секретные подземные объекты в районе Натанза уцелели. Повреждена лишь надземная инфраструктура, включая центр в Фордо. Разведка предупреждает: Ирану потребуется минимум времени и ресурсов для перезапуска.