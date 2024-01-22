Хруст костей европейской политической дедовщины: каким будет ответный ход Баку?

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Хроника участия азербайджанских парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) больно напоминает реестр шумных скандалов, вызванных формальными причинами на ровном месте. С самого начала, как азербайджанские представители влились в семью континентальных избранников, стали давать о себе знать неожиданные обострения, вокруг которых легко можно было находить компромиссы.

Не в меру высокомерные политические мужи отдельных стран, словно заправские скандалисты, выискивали и находили каверзные элементы, чтобы обострить отношения. Это излюбленная тактика поиска мальчиков для биться, особенно, среди новых членов.

Снова в диалоге представителей Азербайджана и франко-германского альянса в ПАСЕ серьезные нелады, и находящееся под влиянием старой гвардии большинство угрожает заморозить голос суверенной страны.

Европейцам всегда доставляли удовольствие наезды на Баку с применением угроз и шантажа, и на этой почве разгорались жаркие, но не честные дебаты. Это в порядке вещей для европейцев, не желать выслушивать других. Им важно менторствовать и не оставлять шанса другим, когда на кону судьба принципиальных вопросов демократии.

Но взвешенный и непредвзятый подход к тенденциям, укоренившимся в коридорах Совета Европы (СЕ) и ПАСЕ, актуализирует далеко не риторический вопрос – а демократичны ли сами европейцы, которые не устают оперировать затертыми клише?! Им ли преподавать уроки цивилизованности и равноправия другим, когда сами не терпимы к критике?!

Решение, прямо сказать, драконовское, не имеющее ничего общего с правами человека. Это попытка отомстить Азербайджану за чистую победу над протеже западников в лице Иревана, того самого, который на протяжении тридцати лет бесчинствовал на оккупированных землях.

Восстановившему свой суверенитет и территориальную целостность народу словно показывают, что он не волен действовать самостоятельно даже тогда, когда грубо попираются его права. Если европейцам так дороги права и свободы человека, тогда с какой стати они стоически молчали, видя неимоверные страдания сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев? Неужели им нечего было сказать, или они видели в огромной массе неустроенных людей коллективного симулянта?!

Азербайджан в начале 90-х годов потому и стал членом Совета Европы, чтобы добиться справедливой позиции к проблеме Карабаха от этого института. Однако ожидания народа оказались неоправданными не потому, что за Советом Европы и ПАСЕ не было политической силы. Просто эти структуры оказались в высшей мере конъюнктурно настроенными и слишком бюрократизированными, не говоря об их выпирающей ангажированности.

Но на протяжении многих лет институты практически бездействовали в свете острой проблемы, которая угрожала безопасности Кавказского региона. Ни СЕ, ни ПАСЕ так и не удосужились хотя бы осудить агрессора и его сепаратистского выродка. А формальные заявления, которые принимались в салонах структур, ни имели юридически обязывающего действия. Армения, как агрессор, прекрасно понимала суть происходящей комедии, которую разыгрывали политики и парламентарии европейских стран, на деле стимулировавшие оккупанта на новые подвиги.

В Азербайджане возмущались по вопиющему поводу, когда ПАСЕ закрывала глаза на преступления страны-члена в лице Армении в отношении другого государства-члена. И почему же никому и в голову не приходило осудить агрессора и поставить ребром вопрос о приостановке его голоса в ПАСЕ?

Карабахская проблема канула в Лету, благодаря доблестной победе азербайджанского народа и его героической армии, которая с честью справилась с освободительной миссией. В настоящее время Азербайджану не нужен Совет Европы, орган, который не имеет никакого влияния на континенте. По факту это рудиментарный инструмент, действующий в русле оболванивания общественности Старого света, и работающий исключительно ради корпоративных целей группы матерых бизнесменов от политики.

Если вернуться к событиям прошлого, то следует напомнить, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с подачи СЕ и ПАСЕ с превеликим удовольствием выносил предупреждения и несправедливые решения для Азербайджана, беря за основу так называемые нарушения обязательств государством-членом Совета Европы. За основу брались положения Европейской конвенции по правам человека. Но опять встает вопрос – почему эти же положения не применялись к Армении, которая грубо попирала нормы и требования международного права?!

Азербайджану есть что вспомнить и что сказать ПАСЕ. Если она примет решение о заморозке голоса страны, то, скорее, азербайджанская делегация прекратит свою деятельность в позорном органе. Наряду с этим Азербайджан может еще и выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. И это будет адекватный ответ на безответственные действия и традиционную предвзятость европейских институтов в отношении самодостаточной страны.

С тех пор, как Азербайджан переступил порог организации (2001), проармянские и исламофобские силы методично использовали рычаги давления на Азербайджан. Инструментарий притупился перед лицом железной позиции Баку, однако те, кто привык орудовать топорным образом, не перестают изощряться.

Сегодня с полной ответственностью и во всеуслышание надо говорить, что Совет Европы – это лагерь исламофобских и туркофобских представителей различных европейских стран, которые не могут пройти в Европарламент. Они облюбовали для себя удобную площадку, чтобы упражняться в политической дедовщине.

Достаточно обратить внимание на ярого представителя типичной европейской посредственности в лице немецкого депутата Франка Швабе. Он внес предложение, согласно которого Франция и Германия действуют в тандеме ради избиения Азербайджана.

Оскандалившаяся на азербайджанской ниве Франция не придумала ничего лучшего, как запустить на авансцену немецких представителей ради реализации гнусных желаний. Кстати вспомнить, что нынче обе страны выделяются только тем, что нарабатывают багаж провалов. Сами своим руками портят собственный имидж, раздувая дурную репутацию.

Да будет им известно, что приостановка голоса Азербайджана не станет помехой для Баку в наращивании багажа политических дивидендов. В отличие от недругов и злопыхателей азербайджанская дипломатия действует расторопно и гибко. Вот у кого европейцам надо учиться рациональности и честности.

Тофик Аббасов, автор Minval.az