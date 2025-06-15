В городе Шуша проходит международная конференция на тему «Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы». Мероприятие организованно партией «Ени Азербайджан».

В начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также павших за независимость и суверенитет своих государств сынов отечества из дружественных стран, принимающих участие в мероприятии. Был исполнен государственный гимн Азербайджана, информирует «Азертадж».

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью администрации президента Адалят Велиев зачитал обращение президента Азербайджана, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам конференции.

В конференции участвуют руководители правящих партий ряда стран. После церемонии открытия она продолжится панельными сессиями на темы: «Национальный суверенитет, региональное сотрудничество и глобальная безопасность: политические парадигмы новой эпохи», «Солидарность во имя справедливости: роль политических партий» и «Общие ценности и искусственный интеллект: новые угрозы и возможности».