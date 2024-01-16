Конфликт на Ближнем Востоке разрастается: чем рискует Баку

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Новости с Ближнего Востока оправдывают худшие прогнозы. Иран нанес ракетные удары по восьми объектам вблизи американского консульства в иракском Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана. Под удар попали авиабаза США «Харир» и международный аэропорт Эрбиля.

«Корпус стражей Исламской революции», взявший на себя ответственность за атаку, объявил: «Мы нацелились на штаб-квартиры шпионов и собрания террористов в ответ на недавние террористические преступления, совершенные врагами Ирана». Речь, вероятнее всего, идет о недавнем взрыве на кладбище в городе Керман, во время поминок по генералу КСИР Касему Сулеймани.

Правда, ответственность за тот взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство», с которой США воюют, но у Ирана своя версия событий. Тем более что Касема Сулеймани в Ираке ликвидировали именно США.

Наконец, как минимум имеет право на существование версия, что в реальности Иран «отвечал» вовсе не на взрыв в Кермане, к которому Вашингтон не имеет касательства, а на ракетные удары США и их союзников по йеменским хуситам, которые, напомним, «прокси» Тегерана. Судя по всему, на Ближнем Востоке начинает раскручиваться нешуточная «спираль насилия».

США, что вполне ожидаемо, осудили удары Ирана по своим базам, но ограничится ли Вашингтон таким осуждением или же последуют удары возмездия? Особенно с учетом того, что Ирак запросил обсуждение иранских ударов в ООН? Теоретически возможно, что американские ответные удары) если они последуют, что вполне вероятно) будут нанесены по позициям проиранских группировок в Ираке, но ответственность за обстрелы взял на себя КСИР, и это расширяет выбор целей уже для американской «ответки». Удар по международному и, в общем-то, гражданскому аэропорту, дому бизнесмена, которого Тегеран счел «агентом Моссада» — все это дает США повод для весьма жестких мер уже против ИРИ. Воспользуются ли США таким шансом — вопрос открытый, но опасность открытого военного конфликта США и ИРИ возросла многократно, и это уже не может быть безразлично для нашей страны.

Где главный риск — это, без сомнения, наплыв беженцев через южную границу со всеми вполне прогнозируемыми последствиями — и гуманитарными, и политическими, и экономическими. Не говоря о том, что покойный Владимир Жириновский уже пугал слабонервных в РФ перспективой, что беженцы из Ирана «сомнут» Азербайджан и хлынут в Россию, за чем вполне отчетливо читалось стремление вернуть в Азербайджан российские войска и пограничников — на иранскую границу. Азербайджан — государство, которое вряд ли получится «смять», да еще силами беженцев, но какие интриги закручиваются вокруг возможного их наплыва, лучше не забывать.

Наконец, удар именно по Эрбилю тоже придает происходящему особое прочтение. Да, в Ираке, где чуть больше половины населения составляют шииты, разворачивается нешуточная борьба за влияние между США и Ираном. По горячим следам второй войны в Заливе и парения диктатуры Саддама Хусейна влияние Тегерана в Багдаде росло такими темпами, что многие американские аналитики вопрошали: получается, что мы сделали «грязную работу» для иранских неизбранных мулл? Говорить о превращении властей Ирака в иранских марионеток — явное преувеличение.

Позиции Ирана подтачивают многие факторы, в том числе и недовольство среди арабов Ахваза. Но Тегеран располагает в Багдаде солидным влиянием и полон решимости выдавить отсюда США. Тем более что «муллократию» явно воодушевляет пример и Афганистана, да и самого Ирана в 1979 году. Здесь уже поверили, что США могут потерпеть поражение и уйти, и полны решимости «дожать».

Наконец, не исключено, что в реальности Иран «бил» по интересам не столько США, сколько Турции. В самом деле, Эрбиль — весьма чувствительная «точка». Это Иракский Курдистан. Именно здесь американское влияние было наиболее сильным. Более того, в 2017 году здесь уже была предпринята попытка организовать «референдум о независимости», причем как раз накануне местные власти договорились о разработке нефтяных месторождений с «Роснефтью», на что не имели полномочий. Такая перспектива могла «взорвать ситуацию» в нескольких странах региона, в том числе в Турции. США советовали властям Курдистана от идеи «референдума» отказаться. Дальнейшие события тоже известны: в Эрбиле не отказались, США немедленно прекратили поддержку, иракская армия без труда «раскатала» курдские «пешмерга», о чьей якобы фантастической боеспособности уже начали рассказывать легенды, наконец, в самом Эрбиле быстро и без шума сменилась власть — организаторов сепаратистского референдума от власти быстро и четко отодвинули.

Нынешний лидер Иракского Курдистана Нечирван Барзани в январе прошлого года посетил Анкару, где проводил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в июле посетил Азербайджан и встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Уже тогда обсуждались многие проекты сотрудничества вообще и открытие авиасообщения между Баку и Эрбилем в частности. И если теперь аэропорт Эрбиля под ударами иранских ракет — это уже не может быть безразлично для нашей страны.

Более того, не может не тревожить и стратегия Ирана по «выбиванию» США из тех стран, которые Тегеран посчитал своей вотчиной. А в их числе и Азербайджан, где последователи Касема Сулеймани не только создавали группировки типа «Хусейниюн», но и планировали теракты против «американских целей», каковыми здесь считали и посольство, и коммерческие представительства, а иранская армия проводила учения у границ с отработкой «наступательного» сценария.

Да, сегодня накал враждебности между Баку и Тегераном снизился, но в Иране далеко не все умеют отличать миролюбие от страха. Но смеем заверить: Азербайджан — это не Ирак. И в случае резких телодвижений Тегеран получит ответ от Баку, причем быстрый, адекватный и достаточно болезненный. И это не считая возможности вмешательства других стран. Так что пытаться открыть еще один фронт с Азербайджаном — это для Ирана слишком большая роскошь. И хорошо, если в Тегеране это уяснят для себя вовремя.

Нурани, обозреватель