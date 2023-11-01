«Израиль» вслух, «Иран» в уме — кого действительно опасаются на берегах Персидского Залива?

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Йеменские хуситы – движение «Ансар Аллах» – объявило о старте военной операции против Израиля. Его официальный представитель гордо отрапортовал об ударах баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками по целям в Израиле.

Но куда более интригующие события — за кадром. Хуситы — «прокси» Ирана. Против них еще с 2015 года ведет военную операцию Саудовская Аравия. Официально — подавляют мятеж по просьбе законного правительства Йемена. Неофициально – в Эр-Рияде опасаются, что Иран, закрепившись в бедном и отсталом Йемене, «подберется» к шиитской общине самого королевства. В отличие от Ирака или самого Йемена, шииты в Саудовской Аравии — меньшинство, но они сосредоточены в нефтеносных регионах. И если Тегерану удастся разжечь восстание шиитов в Саудовской Аравии — Эр-Рияду мало не покажется.

Более того, как раз накануне объявления «военной операции» против Израиля в бою с хуситами в юго-западной провинции Джазан погибли четверо саудовских солдат, армия перехватила над территорией королевства ракету — и в Эр-Рияде приказали привести армию в режим боевой готовности. Да, запущенная хуситами ракета летела вроде бы в Израиль, но Саудовская Аравия сама неоднократно подвергалась атакам ракет и беспилотников из Йемена.

Под ударом оказывались и аэропорты, и НПЗ. Так что в королевстве предпочли не гадать, что замыслили ракетчики хуситов. Казалось бы, хуситам не с руки открывать «второй фронт». Но на Ближнем Востоке своя логика. Если хуситы воюют со зловредным «сионистским режимом», а Саудовская Аравия – нет, но при этом она воюет с самими хуситами — это может создать большие политические проблемы для Эр-Рияда на «улице».

Но все дело в том, что, при всей традиционной для арабской улицы антиизраильской риторике, в нефтяных монархиях Залива не очень верят, что Израиль представляет для них непосредственную опасность. А вот угроза со стороны Ирана куда более реальная. У ОАЭ с Ираном давний территориальный спор за острова в Персидском Заливе. У Саудовской Аравии — жесткое соперничество за региональное лидерство. Более того, неоднократные попытки Ирана «раскачать ситуацию» в том же Бахрейне, при помощи шиитского мятежа, не оставляют сомнений: Иран тоже считает нефтяные монархии Залива легкой добычей. И не прочь взять их под свой контроль. Если в 1991-м году иракский диктатор Саддам Хусейн полагался на военную силу, то тегеранская теократия действует тоньше – руками местных шиитов. И потому не сказать, что в монархиях Залива «ведут бой с тенью».

Наконец, именно опасения по поводу растущий военной мощи и агрессивности Ирана и заставили многих лидеров стран Залива пойти на нормализацию отношений с Израилем. Да, сегодня, после атаки ХАМАС на Израиль и израильского ответа на неё, на арабской улице вновь выражают солидарность с сектором Газа. Саудовская Аравия объявила о приостановке процесса нормализации отношений с Израилем.

Но в ОАЭ разрывать отношения не хотят. Не говоря о том, что антиизраильская риторика – это дань «улице», в то время как государственные интересы диктуют совершенно другую повестку дня: сближаться с Израилем и защищаться от Ирана. И, судя по всему, в нефтяных монархиях будут, конечно, выражать солидарность с палестинскими братьями, но вряд ли продвинутся дальше слов. И не станут на практике мешать Израилю «зачистить» ХАМАС, который так некстати испортил всем большой политический проект. Просто на арабской улице декларации далеко не всегда соответствуют реальной политике.

Нурани, обозреватель