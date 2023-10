Государственный флаг и тряпочка хунты

Поездка президент Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах 15 октября ещё долго будет в центре внимания экспертного сообщества. Геополитические перемены редко выглядят настолько зрелищно и наглядно. Верховный главнокомандующий и глава государства поднял флаг Азербайджана в Агдере, Ходжалы, Ходжавенде, наконец, на главной площади в Ханкенди, осмотрел рабочий кабинет главарей незаконной хунты…

Но был в репортаже из Ханкенди ещё один кадр, который по многим «прошелся как наждак».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, потоптавшийся на арцахском флаге перед глазами всего международного сообщества, продолжает прокатываться на собственной безнаказанности», — бьются в истерике армянские ТГ-каналы. «Ильхам Алиев осмотрел Степанакерт — город, который был столицей Нагорно-Карабахской республики. Он прошелся в армейских ботинках по ее флагу», — причитает как бы либеральная российская «Медуза». Пунктуация в обоих случаях сохранена.

Некоторые вообще ударяются в рассуждения о необходимости «уважения к флагу» и т.д. Прежде всего, напомним демонстративное надругательство над флагом Азербайджана со стороны оккупантов на протяжении всех 30 лет конфликта. Флаг Азербайджана под смех и улюлюкание бросили под ноги президента Армении прямо в парламенте этой страны.

Video from Armenia parliament where they throwing flag of Azerbaijan under foots of president of Armenia, and this after ethnical cleanse of 700,000 Azerbaijanis and invasion of 20% Azerbaijanis territories.

Did any of hypocrites bithching today write a word about that? No. So…

— Диана 🇺🇦🇦🇿 (@4nevereveragain) October 17, 2023