Государственный флаг и тряпочка хунты

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Поездка президент Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах 15 октября ещё долго будет в центре внимания экспертного сообщества. Геополитические перемены редко выглядят настолько зрелищно и наглядно. Верховный главнокомандующий и глава государства поднял флаг Азербайджана в Агдере, Ходжалы, Ходжавенде, наконец, на главной площади в Ханкенди, осмотрел рабочий кабинет главарей незаконной хунты…

Но был в репортаже из Ханкенди ещё один кадр, который по многим «прошелся как наждак».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, потоптавшийся на арцахском флаге перед глазами всего международного сообщества, продолжает прокатываться на собственной безнаказанности», — бьются в истерике армянские ТГ-каналы. «Ильхам Алиев осмотрел Степанакерт — город, который был столицей Нагорно-Карабахской республики. Он прошелся в армейских ботинках по ее флагу», — причитает как бы либеральная российская «Медуза». Пунктуация в обоих случаях сохранена.

Некоторые вообще ударяются в рассуждения о необходимости «уважения к флагу» и т.д. Прежде всего, напомним демонстративное надругательство над флагом Азербайджана со стороны оккупантов на протяжении всех 30 лет конфликта. Флаг Азербайджана под смех и улюлюкание бросили под ноги президента Армении прямо в парламенте этой страны.

Video from Armenia parliament where they throwing flag of Azerbaijan under foots of president of Armenia, and this after ethnical cleanse of 700,000 Azerbaijanis and invasion of 20% Azerbaijanis territories. Did any of hypocrites bithching today write a word about that? No. So… https://t.co/vCbXaPTGz2 pic.twitter.com/GUz19BzcAK — Диана 🇺🇦🇦🇿 (@4nevereveragain) October 17, 2023

На ППП «Лачин» задержали желторотых «недофутболистов», которые осквернили флага Азербайджана, поделились этим в соцсетях и были уверены, что им за такое не прилетит. В том же Ханкенди в местном «музее» у стенда с портретами «азатамартиков», то есть участников первой карабахской войны, и фотографией военного парада и макетом Шушинской крепости флаг Азербайджана намеренно бросили под ноги посетителей.

Таких примеров слишком много, и нет сомнений, что это был привычный Modus operandi. И где же тогда были все эти «специалисты по уважению к флагу»?

Подчеркнём: армянские оккупанты демонстративно оскверняли флаг Азербайджана, признанного мировым сообществом государства, на международно признанной территории Азербайджана. И им никто не сказал даже ай-ай-ай. А на кадрах поездки президента Ильхама Алиева в Ханкенди, которые вызвали форменную истерику в армянской тусовке и у российских либералов, даже не государственная символика Армении, которой вообще-то нечего делать на территории Азербайджана.

Речь идёт о тряпочке с «тетрисом», которую объявила своей символикой никем не признанная хунта в Ханкенди. И теперь от нас требуют пиетета и уважения к этой тряпочке? Персонажи, которые читают нам такого рода мораль – они вообще в курсе, чем отличаются признанные государства и их флаги от подобного рода режимов?

Профессор-историк Ширмамед Гусейнов не зря говорил: «Флаг – это кусок материи, но не любой кусок материи – уже флаг». Говорить об уважении к флагу справедливо и уместно в том случае, когда это действительно государственная символика. И даже в этом случае надо различать, где символика государства, а где символика оккупации.

Ильхам Алиев, президент и верховный главнокомандующий, 15 октября в Ханкенди ставил последнюю точку в затянувшемся конфликте и имел все основания воспользоваться своим правом победителя.

Все, кто знаком с военным протоколом, знают, как на ранее оккупированных, ныне освобождённых землях поступают с символикой захватчиков. Смеем напомнить: за 44 дня Отечественной войны символика оккупантов на ранее оккупированных, а ныне освобождённых азербайджанских землях не раз побывала под армейскими ботинками наших героических воинов. И это было совершенно правильно, справедливо и в полном соответствии с военным протоколом и правом победителя.

Теперь то же самое повторяется после разгрома хунты менее чем за 24 часа. И как бы это повежливее сказать, если в армянской и проармянской тусовке не желали видеть свой флаг под чужими ботинками – не надо было поднимать его на чужой территории. А удирая с этой чужой территории, надо было забирать с собой не только унитазы, но и тряпочки с тетрисом, если уж они были им так дороги. И уж точно не пытаться читать кому-то мораль.

Отдел политики Minval.az