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Государственный флаг и тряпочка хунты

Государственный флаг и тряпочка хунты

Поездка президент Азербайджана Ильхама Алиева в Карабах 15 октября ещё долго будет в центре внимания экспертного сообщества. Геополитические перемены редко выглядят настолько зрелищно и наглядно. Верховный главнокомандующий и глава государства поднял флаг Азербайджана в Агдере, Ходжалы, Ходжавенде, наконец, на главной площади в Ханкенди, осмотрел рабочий кабинет главарей незаконной хунты…

Но был в репортаже из Ханкенди ещё один кадр, который по многим «прошелся как наждак».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, потоптавшийся на арцахском флаге перед глазами всего международного сообщества, продолжает прокатываться на собственной безнаказанности», — бьются в истерике армянские ТГ-каналы. «Ильхам Алиев осмотрел Степанакерт — город, который был столицей Нагорно-Карабахской республики. Он прошелся в армейских ботинках по ее флагу», — причитает как бы либеральная российская «Медуза». Пунктуация в обоих случаях сохранена.

Некоторые вообще ударяются в рассуждения о необходимости «уважения к флагу» и т.д. Прежде всего, напомним демонстративное надругательство над флагом Азербайджана со стороны оккупантов на протяжении всех 30 лет конфликта. Флаг Азербайджана под смех и улюлюкание бросили под ноги президента Армении прямо в парламенте этой страны.

На ППП «Лачин» задержали желторотых «недофутболистов», которые осквернили флага Азербайджана, поделились этим в соцсетях и были уверены, что им за такое не прилетит. В том же Ханкенди в местном «музее» у стенда с портретами «азатамартиков», то есть участников первой карабахской войны, и фотографией военного парада и макетом Шушинской крепости флаг Азербайджана намеренно бросили под ноги посетителей.

Государственный флаг и тряпочка хунтыТаких примеров слишком много, и нет сомнений, что это был привычный Modus operandi. И где же тогда были все эти «специалисты по уважению к флагу»?

Подчеркнём: армянские оккупанты демонстративно оскверняли флаг Азербайджана, признанного мировым сообществом государства, на международно признанной территории Азербайджана. И им никто не сказал даже ай-ай-ай. А на кадрах поездки президента Ильхама Алиева в Ханкенди, которые вызвали форменную истерику в армянской тусовке и у российских либералов, даже не государственная символика Армении, которой вообще-то нечего делать на территории Азербайджана.

Речь идёт о тряпочке с «тетрисом», которую объявила своей символикой никем не признанная хунта в Ханкенди. И теперь от нас требуют пиетета и уважения к этой тряпочке? Персонажи, которые читают нам такого рода мораль – они вообще в курсе, чем отличаются признанные государства и их флаги от подобного рода режимов?

Профессор-историк Ширмамед Гусейнов не зря говорил: «Флаг – это кусок материи, но не любой кусок материи – уже флаг». Говорить об уважении к флагу справедливо и уместно в том случае, когда это действительно государственная символика. И даже в этом случае надо различать, где символика государства, а где символика оккупации.

Ильхам Алиев, президент и верховный главнокомандующий, 15 октября в Ханкенди ставил последнюю точку в затянувшемся конфликте и имел все основания воспользоваться своим правом победителя.

Все, кто знаком с военным протоколом, знают, как на ранее оккупированных, ныне освобождённых землях поступают с символикой захватчиков. Смеем напомнить: за 44 дня Отечественной войны символика оккупантов на ранее оккупированных, а ныне освобождённых азербайджанских землях не раз побывала под армейскими ботинками наших героических воинов. И это было совершенно правильно, справедливо и в полном соответствии с военным протоколом и правом победителя.

Теперь то же самое повторяется после разгрома хунты менее чем за 24 часа. И как бы это повежливее сказать, если в армянской и проармянской тусовке не желали видеть свой флаг под чужими ботинками – не надо было поднимать его на чужой территории. А удирая с этой чужой территории, надо было забирать с собой не только унитазы, но и тряпочки с тетрисом, если уж они были им так дороги. И уж точно не пытаться читать кому-то мораль.

Отдел политики Minval.az

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